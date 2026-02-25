Logo TVN24
Świat

Uwolnił się z uprzęży i pobiegł w góry. Szukali go 43 dni

Źródło: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved
Aż 43 dni trwała rozłąka między psem a jego właścicielem. Zwierzak uciekł i zniknął w górach w stanie Kolorado. Udało się go odnaleźć dopiero po kilku tygodniach poszukiwań.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

28 grudnia 2025 roku Steven Maa, mieszkaniec Kolorado, wybrał się na narty w rejon Gór Skalistych w okolice jednostki osadniczej Keystone. Zostawił swojego psa, 11-letniego Rocky'ego z opiekunem zwierząt w mieście Montezuma. Podczas gdy Steven poszedł poszusować, zwierzak uwolnił się z uprzęży, uciekł opiekunowi i pobiegł w kierunku Keystone.

Szeroko zakrojone poszukiwania

Gdy Steven dowiedział się, że Rocky uciekł, ruszył na poszukiwania. Jeszcze wieczorem 28 grudnia skontaktował się z Summit Lost Pet Rescue, organizacją non-profit zajmującą się szukaniem zaginionych zwierząt, z prośbą o pomoc. Jej członkowie rozstawili kamery leśne i stację emitującą zapachy przyciągające psy. Poza tym roznieśli ulotki i nagłośnili sprawę w mediach społecznościowych.

Trzy dni później, 31 grudnia, organizacja otrzymała trzy zgłoszenia dotyczące Rocky'ego. Jej członkowie udali się na miejsce wraz ze Stevenem. Zobaczyli psa, ale ten uciekł.

- To był ostatni raz, kiedy widzieliśmy Rocky'ego przez 40 dni - powiedział Brandon Ciullo, szef Summit Lost Pet Rescue.

Źródło: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved

Odnalazł się po 43 dniach

Po kilku dniach bezowocnych poszukiwań Steven musiał jechać do Kalifornii, gdzie zaczynał nową pracę. Summit Lost Pet Rescue poprzysięgło dalej szukać jego psa.

Około sześć tygodni później, 9 lutego, organizacja otrzymała zgłoszenie o błąkającym się zwierzaku. Udała się na miejsce, zrobiła mu zdjęcie i przesłała Stevenowi, który potwierdził, że to Rocky. Członkom Summit Lost Pet Rescue udało się złapać psa, ale był w złym stanie. Schudł z 23 do 11 kilogramów.

- Po raz pierwszy widzieliśmy psa, który wytrzymał tak długo bez karmienia i przeżył - przyznał Ciullo.

W piątek 13 lutego Steven odebrał Rocky'ego i razem pojechali do Kalifornii - co prawda kilka tygodni później, niż zamierzali, ale ich historia zakończyła się szczęśliwie.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: KDVR

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved

USAzwierzęta
