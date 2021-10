Przez dwa lata żył z oponą na szyi. Jeleń nareszcie uwolniony

Jeleń, który przez co najmniej dwa lata żył z oponą samochodową na szyi, został uwolniony. Zwierzę udało się oswobodzić w ubiegłą sobotę.

Pierwsze informacje na temat jelenia z oponą samochodową na szyi dotarły do amerykańskiej instytucji zarządzającej parkami i obszarami dzikiej przyrody Colorado Parks and Wildlife w lipcu 2019 roku. Miał wtedy prawdopodobnie około dwóch lat.

Od tego czasu zwierzę tylko sporadycznie było widywane w hrabstwach Park i Jefferson w środkowej części Kolorado. Jako dzikie zwierzę niechętnie zbliżało się do zabudowań i ludzi. Dlatego, mimo podejmowanych prób, trudno było je schwytać.

W sobotę, jak wyjaśnił Dawson Swanson, jeden z pracowników Colorado Parks and Wildlife, otrzymano zgłoszenie od jednego z mieszkańców okolic na południe od Pine Junction w Kolorado. Informowano w nim, że poszukiwany jeleń znajduje się na prywatnej posesji. Swanson dodał, że zlokalizowali jelenia wraz ze stadem około 40 innych osobników.

Dan Jaynes/Colorado Parks and Wildlife

Jeleń z oponą na szyi, zdjęcie z 2020 roku Dan Jaynes/Colorado Parks and Wildlife

Trzeba było odciąć poroże

Jelenia ważącego ponad 270 kilogramów powalono specjalną strzałką ze środkiem uspokajającym. Zanim zdjęto oponę, konieczne okazało się odcięcie poroża jelenia, choć - jak zaznaczył biorący udział w akcji Scott Murdoch - i tak "nie było to łatwe". Dlaczego nie zdecydowano się na przecięcie opony? Uniemożliwiała to stal, jaka znajdowała się w stopce, czyli części opony, która styka się z felgą.

Sobotnia próba była czwartą, jaką podjęto w ubiegłym tygodniu, aby uwolnić jelenia. Colorado Parks and Wildlife zwraca uwagę w komunikacie, że schwytanie go powiodło się w dużej mierze dzięki trwającemu rykowisku, czyli okresowi godowemu tych zwierząt. Przez to, jak napisano, stał się "bardziej widoczny".