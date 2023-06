Kleszcze są odporne na skrajne warunki środowiska. "W jakiś sposób przyczajały się i były w stanie przeżyć"

Dotychczasowe badania sugerowały, że nawet jeśli skrajne temperatury - ekstremalne zimno lub gorąco - utrzymują się krótko, to łatwo eliminują kleszcze. Jednak najnowsze obserwacje przeprowadzone przez naukowców z Washington State University (USA) we współpracy z badaczami z Cary Institute of Ecosystem dowodzą, że dotyczy to jedynie larw kleszczy. Natomiast na te pajęczaki w stadium nimfy, czy w stadium dorosłym, skrajne temperatury w środowisku mają bardzo niewielki wpływ. Artykuł na ten temat pojawił się w czasopiśmie "Ecological Monographs".