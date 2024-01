Niszczycielska wędrówka tornada po centrum miasta. Nagranie

Tornado pojawiło się we wtorek po południu na jednej z głównych ulic. Na nagraniu widać szybką wędrówkę wirującego leja oraz moment zawalenia się górnej części ściany jednego z budynków. Chwilę wcześniej pas jezdni, na który spadły cegły, minęło kilka samochodów. W powietrzu latały fragmenty blachy.

Według władz hrabstwa Bamberg poważnie uszkodzone zostały budynki co najmniej czterech firm. Choć patrząc na nagranie z przejścia żywiołu trudno w to uwierzyć, nikt nie został ranny. W mieście i okolicach połamanych zostało około 80 drzew. Część odbiorców jeszcze dzień później pozostawała bez dostępu do prądu.