Świat Tajemniczy huk w środku dnia. "Co to było, do diabła?!" Damian Dziugieł

Grom dźwiękowy rozległ się w Karolinie Południowej Źródło wideo: Lori Cooper/Reuters Źródło zdj. gł.: Lori Cooper/Reuters

W czwartek 28 maja po południu lokalnego czasu w części Karoliny Południowej rozległ się potężny huk. Jak poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), grom dźwiękowy (ang. sonic boom) był słyszalny i odczuwalny w całym mieście Columbia oraz okolicach.

- Co to było, do diabła?! - relacjonowała w rozmowie z lokalnymi mediami jedna z kobiet, która usłyszała głośny dźwięk.

Grom dźwiękowy został nagrany w mieście Camden przez kamerę zamontowaną na werandzie jednego z domów. Na wideo słychać śpiew ptaków, a po chwili rozlega się donośny odgłos przypominający wystrzał lub wybuch. Nie odnotowano żadnych szkód, wielu mieszkańców zgłaszało jednak odczuwalne wstrząsy.

Tajemniczy huk rozległ się po okolicy

Władze poinformowały, że grom dźwiękowy powstał w okolicy St. Andrews i rozniósł się po wielu hrabstwach.

- Myślałam, że ktoś próbuje włamać się do mojego samochodu - powiedziała Kim Frost, która twierdzi, że usłyszała huk w Camden. - To było naprawdę głośne.

USGS potwierdziła, że zdarzenie to nie było trzęsieniem ziemi, zaznaczając, że magnitudy tych zjawisk są dostosowane do fal sejsmicznych przemieszczających się przez Ziemię i nie mają zastosowania do gromów dźwiękowych. W związku z tym agencja przypisała temu zdarzeniu magnitudę 0,0.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że jej pracownicy także słyszeli i odczuli huk w rejonie portu lotniczego Columbia.

Skąd pochodził tajemniczy grom? Hipotezy

Czym mógł być ten głośny huk? Jak napisał portal EarthSky.com, tego typu odgłosy mogą towarzyszyć samolotom, które przekraczają prędkość dźwięku. W tym przypadku jest to mało prawdopodobne. Stanowa Gwardia Narodowa oświadczyła ponadto, że tajemniczy dźwięk nie był związany z żadną aktywnością wojskową.

Bardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że grom dźwiękowy pochodził od przelatującego meteoru. Jedynym problemem jest to, że praktycznie nie odnotowano żadnych doniesień o obserwacji takiego zjawiska, ponieważ był dzień. Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne, śledzące tego typu zjawiska nie otrzymało lawiny zgłoszeń, pojawiło się kilka doniesień o czymś, które wskazują, że tajemniczy huk mógł być meteorem.

Jeden z użytkowników portalu X, Aaron Olson, napisał, że zaraz po usłyszeniu huku zauważył smugi kondensacyjne. "Wyglądały, jakby rozchodziły się promieniście z jednego punktu. To przypomina wybuch meteoru". Hipoteza ta jednak nie została jeszcze potwierdzona.