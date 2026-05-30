Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tajemniczy huk w środku dnia. "Co to było, do diabła?!"

|
Grom nagrany z werandy
Grom dźwiękowy rozległ się w Karolinie Południowej
Źródło wideo: Lori Cooper/Reuters
Źródło zdj. gł.: Lori Cooper/Reuters
Tajemniczy, głośny huk wywołał ogromne poruszenie wśród mieszkańców stanu Karolina Południowa. Nietypowe zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu. To, co odpowiadało za ten rozległy dźwięk, wciąż pozostaje zagadką. Są jednak pewne hipotezy.

W czwartek 28 maja po południu lokalnego czasu w części Karoliny Południowej rozległ się potężny huk. Jak poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), grom dźwiękowy (ang. sonic boom) był słyszalny i odczuwalny w całym mieście Columbia oraz okolicach.

- Co to było, do diabła?! - relacjonowała w rozmowie z lokalnymi mediami jedna z kobiet, która usłyszała głośny dźwięk.

Grom dźwiękowy został nagrany w mieście Camden przez kamerę zamontowaną na werandzie jednego z domów. Na wideo słychać śpiew ptaków, a po chwili rozlega się donośny odgłos przypominający wystrzał lub wybuch. Nie odnotowano żadnych szkód, wielu mieszkańców zgłaszało jednak odczuwalne wstrząsy.

Tajemniczy huk rozległ się po okolicy

Władze poinformowały, że grom dźwiękowy powstał w okolicy St. Andrews i rozniósł się po wielu hrabstwach.

- Myślałam, że ktoś próbuje włamać się do mojego samochodu - powiedziała Kim Frost, która twierdzi, że usłyszała huk w Camden. - To było naprawdę głośne.

USGS potwierdziła, że zdarzenie to nie było trzęsieniem ziemi, zaznaczając, że magnitudy tych zjawisk są dostosowane do fal sejsmicznych przemieszczających się przez Ziemię i nie mają zastosowania do gromów dźwiękowych. W związku z tym agencja przypisała temu zdarzeniu magnitudę 0,0.

Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że jej pracownicy także słyszeli i odczuli huk w rejonie portu lotniczego Columbia.

Klatka kluczowa-467663
Grom dźwiękowy rozległ się w Karolinie Południowej
Źródło: Lori Cooper/Reuters

Skąd pochodził tajemniczy grom? Hipotezy

Czym mógł być ten głośny huk? Jak napisał portal EarthSky.com, tego typu odgłosy mogą towarzyszyć samolotom, które przekraczają prędkość dźwięku. W tym przypadku jest to mało prawdopodobne. Stanowa Gwardia Narodowa oświadczyła ponadto, że tajemniczy dźwięk nie był związany z żadną aktywnością wojskową.

Bardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że grom dźwiękowy pochodził od przelatującego meteoru. Jedynym problemem jest to, że praktycznie nie odnotowano żadnych doniesień o obserwacji takiego zjawiska, ponieważ był dzień. Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne, śledzące tego typu zjawiska nie otrzymało lawiny zgłoszeń, pojawiło się kilka doniesień o czymś, które wskazują, że tajemniczy huk mógł być meteorem.

Jeden z użytkowników portalu X, Aaron Olson, napisał, że zaraz po usłyszeniu huku zauważył smugi kondensacyjne. "Wyglądały, jakby rozchodziły się promieniście z jednego punktu. To przypomina wybuch meteoru". Hipoteza ta jednak nie została jeszcze potwierdzona.

Źródło: WBTV, EarthSky.com
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
Szykulska: Starość bywa urocza, tylko się kończy. Strasznie chciałabym pożyć
Piotr Jacoń
39 min
Jedzenie, pokarmy
"Nie ma potrzeby, żebyśmy jedli pięć posiłków". To ile trzeba?
TVN24
33 min
pc
Wydają odgłosy, których oduczamy dzieci, bo "to nieładnie"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
USA
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zdarzenie na A2, Nowy Tomyśl (Wielkopolskie)
Autostrada A2 zablokowana. Ciężarówka leży w poprzek drogi
TVN24
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Drzwi polskiego konsulatu zdewastowane. "Traktujemy to bardzo poważnie"
Kamila Grenczyn
Tusk i Kosiniak-Kamysz
"Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa"
BIZNES
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat w areszcie. Informował o zamachach, w domu miał "spory arsenał"
Robert Zieliński
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
TVN24
Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa [zdjęcie ilustracyjne]
33 skrzynie w lesie. Nie wiedzą, kto je porzucił
TVN24
Burza, chmury
Gdzie jest burza? Tu przechodzi superkomórka
Ktoś oślepiał załogę śmigłowca LPR-u laserem (zdjęcie ilustracyjne)
"Celowanie w statki powietrzne jest karalne". Incydent nad szpitalem
Alicja Glinianowicz
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
TVN24
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
TVN24
Donald Trump
Biały Dom o stanie zdrowia Donalda Trumpa
TVN24
Aleksandra Leo i Kazimierz Smoliński
Co z traktatem z Wielką Brytanią? "Prezydent popełnił już raz ten błąd"
Kropka nad i
Pożar mieszkania na ulicy Obozowej w Warszawie
Pożar na czwartym piętrze. Ogień w mieszkaniu i na balkonie
WARSZAWA
Żaba rycząca
Powróciła po paru latach. Jej ryk może nieść się po okolicy
Świat
36 min
pc
"Już się nie da zrzucić na Bidena". Trump w pułapce własnej retoryki
TVN24
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
TVN24
Święto roweru we Wrocławiu
Ta kampania rozwścieczyła rowerzystów
Mariusz Czykier
Podejrzany o zabójstwo kobiety w kryzysie bezdomności tymczasowo aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne zabójstwo kobiety w pustostanie. Jest ruch prokuratury
WARSZAWA
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
11 min
posel witczak
Poseł wynajmuje auto za 4,5 tysiąca miesięcznie. Tak się tłumaczy
TVN24
11-latka potrącona przez samochód
Kierowca zahaczył lusterkiem 11-latkę na rowerze
TVN24
Burza, chmury
Alarmy w sześciu województwach
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
TVN24
26528757
Tusk: kierowane są kolejne siły
TVN24
imageTitle
Nie wytrzymała po ostatniej piłce. "Co za romantyczna historia w Paryżu!"
EUROSPORT
shutterstock_2782875247
Co przyniesie początek meteorologicznego lata? Pogoda na Boże Ciało
Kosiniak Bez Kitu
Ruch MON po decyzji Zełenskiego
Mikołaj Stępień
imageTitle
Nieoczekiwany problem Chwalińskiej . "Mam nadzieję, że są wolne miejsca"
EUROSPORT
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom