Świat Przeszedł dwa lata temu, zwiększył ryzyko pożarów na ponad dekadę Franciszek Wajdzik, Krzysztof Posytek |

Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Helene to jeden z najsilniejszych i najtragiczniejszych huraganów w historii USA. Żywioł uderzył w południowo-wschodnie wybrzeże USA we wrześniu 2024 roku i spowodował straty przekraczające 78 miliardów dolarów. W wyniku kataklizmu zginęło ponad 250 osób.

Mimo że od katastrofy minęły ponad dwa lata, jej skutki mogą być odczuwalne przez dekady. Według służby leśnej w Karolinie Północnej (jednym z najbardziej dotkniętych stanów) zniszczenia dokonane przez Helene mogą zwiększać ryzyko wybuchu pożarów w tym regionie przez następne 10-20 lat. W tym roku Karolina Północna zmaga się z potężną suszą, co stworzyło idealne warunki do rozprzestrzeniania się ognia.

Większe ryzyko pożarów przez skutki huraganu

W ostatnich tygodniach strażacy w Karolinie Północnej walczyli z kilkoma pożarami, które wybuchły na terenach dotkniętych przez huragan Helene. Philip Jacskon ze stanowej służby leśnej ostrzegł, że na ryzyko wybuchu pożarów oraz ich intensywność wpływa przejście żywiołu. Choć szalał on w 2024 roku, to pozostawił po sobie wiele powalonych, suchych drzew, które łatwo zajmują się ogniem.

- Pożary, które w typowych warunkach objęłyby kilka hektarów, ze względu na znaczące źródło paliwa, jakim są drzewa powalone przez huragan Helene, mogą objąć obszar o powierzchni kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu hektarów - wyjaśnił Jackson. Według Służb Leśnych Karoliny Północnej pozostałości po huraganie mogą zwiększać zagrożenie pożarowe przez najbliższe 10-20 lat.

Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

"To po prostu przepis na katastrofę"

Zaniepokojeni suszą są także mieszkańcy - zwłaszcza ci, którym Helene odebrała dorobek życia.

- Wciąż odbudowujemy się po Helene, więc wszystko, co ulegnie spaleniu, to po prostu kolejny krok wstecz - przyznał Lucas Nance, mieszkaniec Asheville.

Martwią się także rolnicy. Nicole delCogliano, rolniczka z Burnsville, przyznała, że zakaz wypalania jej nie martwi, ale susza i ryzyko pożarów - już tak.

- Ryzyko pożarów lasów, które wzrosło po huraganie Helene, ogromna dewastacja naszych lasów i susza. To po prostu przepis na katastrofę - powiedziała.