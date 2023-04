Przez cztery dni spłonęło prawie 15 tysięcy hektarów

Strażacy od kilku dni walczą z pożarem w jednym z lasów państwowych na wybrzeżu Karoliny Północnej (USA). Do niedzieli spłonęło prawie 15 tysięcy hektarów. Dla ponad 20 hrabstw w sobotę wydano alerty z powodu pogorszonej jakości powietrza.

Pożar w Croatan National Forest we wschodniej części Karoliny Północnej wybuchł w środku tygodnia i szybko zaczął się rozprzestrzeniać z powodu porywistego wiatru i suchych warunków atmosferycznych. Jeszcze w piątek rano obszar objęty ogniem wynosił ponad 2800 hektarów, a w sobotę wieczorem lokalnego czasu było to 15 tys. ha. Jak poinformowano, sobotnie opady deszczu przyczyniły się do tego, że powierzchnia pożaru nie zwiększyła się. Jego przyczyna jest badana.