Ta sytuacja zaskoczyła ich obu

Oboje wydawali się zaskoczeni tym spotkaniem. Na nagraniu widać, jak obaj patrzą na siebie przez kilka sekund, po czym niedźwiedź wydaje z siebie jęk i ucieka. Do zdarzenia doszło we wtorek 11 kwietnia w mieście Asheville u podnóża Appalachów w Karolinie Północnej.

To nie pierwsze takie spotkanie

David Oppenheimer twierdzi, że niedźwiedź odwiedzał go już wcześniej, by plądrować kubły na śmieci. Raz udało się go nagrać, gdy wraz z małym niedźwiadkiem przyszedł na teren jego posiadłości, wdrapał się na drzewo i wyjadał z karmników jedzenie dla ptaków.