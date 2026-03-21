Wypalali trawę, doprowadzili do pożaru tuż przy rezerwacie

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Kontrolowane wypalanie trawy na południu amerykańskiego stanu Kansas doprowadziło do wybuchu niekontrolowanego pożaru. Ogień zajął tereny nieopodal rezerwatu przyrody. Akcja gaśnicza trwała wiele godzin.

W piątek nieopodal miasta Wichita prowadzono kontrolowane wypalanie trawy. W pewnym momencie ogień wymknął się spod kontroli i objął większy obszar, niż planowano. Co gorsza, zaczął zagrażać pobliskiemu rezerwatowi przyrody Quivira National Wildlife Refuge.

Wypalanie traw skończyło się niekontrolowanym pożarem

Około godziny 13 lokalnego czasu o pożarze została poinformowana straż pożarna. Na miejsce przybyły jednostki z hrabstw Reno i Rice, w których leży część rezerwatu. Jak poinformował strażak Travis Vogt, pożar szybko się rozprzestrzenił, w czym pomogła susza. Ogień zajął około 80 hektarów.

Akcja gaśnicza trwała wiele godzin. Według strażaków o godzinie 17.30 pożar nadal znajdował się poza kontrolą, ale został opanowany około godziny 21. Vogt podał, że na miejscu pozostały ekipy, aby przez noc monitorować sytuację pod kątem ewentualnego powrotu zagrożenia. Dodał, że w pożarze nikt nie ucierpiał.

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Apel strażaków o zachowanie ostrożności

Strażacy z hrabstwa Reno zaapelowali do mieszkańców, by zachowali ostrożność podczas wypalania trawy. Pożar nieopodal rezerwatu nie był jedynym w ostatnich dniach, do którego doszło na jego skutek.

Quivira National Wildlife Refuge to rezerwat przyrody, na którego terenie znajdują się rzadkie mokradła śródlądowe. Leży blisko szlaku migracyjnego ptaków, dzięki czemu można w nim spotkać liczne gatunki tych zwierząt. Wiele z nich nie występuje w innych częściach Kansas, a nawet całych środkowych USA.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: KWCH, Hutch Post

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

