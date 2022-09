Zamknięte szkoły, dwie ofiary śmiertelne, ewakuowani ludzie. Na południu Kalifornii szaleje pożar

Pożar Fairview Fire wybuchł w poniedziałek około godziny 14 (23 naszego czasu) i zajął bardzo szybko obszar o powierzchni 810 hektarów - poinformowali funkcjonariusze z rządowych agencji California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) i Riverside County Fire Department.

Zamknięte szkoły, temperatura przekraczająca 40 stopni

Z powodu pożaru szkoły w mieście Hemet zostały we wtorek zamknięte do odwołania.

- Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą mogli wkrótce wrócić do szkoły, jednak zamknięcie będzie trwało do czasu poprawy warunków - powiedział dyrektor miejscowej szkoły Hemet Unified School District.

We wtorek w Hemet temperatura wzrosła do 41,1 stopnia Celsjusza - podała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (National Weather Service). Z prognoz wynika, że upał nie odpuści. W piątek termometry mogą pokażą w tym kalifornijskim mieście ponad 37 st. C, a w innych regionach USA ponad 45 st. C.