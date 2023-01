Wiatr zdemolował zoo. Wiele powalonych drzew i zniszczone wybiegi

Wskutek bardzo silnego wiatru, który nawiedził w weekend Kalifornię, ucierpiało zoo w Sacramento. Władze przekazały, że powalonych zostało "wiele drzew", niszcząc dwa wybiegi i ogrodzenie. Zwierzętom nic się nie stało, ponieważ wcześniej zostały one przetransportowane w bezpieczne miejsca. Niektóre z nich wracają już na swoje wybiegi.

We wtorek dwie ewakuowane wydry, Ky i Jackson, mogły już powrócić na swój wybieg. - Widać, że są bardzo szczęśliwe, że wróciły do dokazywania w swoim basenie - powiedziała Rachel Winkler z ośrodka Animal Care Services, gdzie trafiły zwierzęta.

Pięć surykatek nadal przebywało we wtorek w ośrodku. Stwierdzono, że ich powrót na wybieg nie jest jeszcze wskazany. Mają powrócić na niego po usunięciu wszystkich połamanych konarów. - Są bardzo ciekawskie, ale też bardzo przestraszone - mówiła Winkler.

Wiatr zdewastował zoo

Jak poinformowano, gdyby przed ostatnimi burzami nie ewakuowano lemurów, mogłyby one wydostać się na wolność. Spadające gałęzie przebiły górną część ich wybiegu, pozostawiając wystarczająco dużą dziurę do ucieczki. Trzy lemury, rodzice i ich młode, we wtorek przebywały jeszcze na tymczasowym wybiegu.