USA. W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi

Świat

|
Ponad pięć milionów osób w południowej części Kalifornii zostało objętych najwyższymi ostrzeżeniami przed powodzią. Nad region zbliża się burza, której towarzyszyć będą ekstremalne opady. Najwięcej deszczu ma spaść w Wigilię.

Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W północnej części stanu w wyniku silnych opadów deszczu doszło do rozległych powodzi, w których zginęła co najmniej jedna osoba. Teraz meteorolodzy ostrzegają przed kolejną falą ulew, która tym razem obejmie południową część stanu. Wśród najbardziej zagrożonych terenów znajdują się hrabstwa, które blisko rok temu zmagały się z katastrofalnymi pożarami.

Miliony osób w niebezpieczeństwie

Ulewne opady w południowej części Kalifornii mają przynieść burze, którym towarzyszyć będą tzw. rzeki atmosferyczne. Takie systemy działają jak tunele aerodynamiczne, które przenoszą ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy w rejonie średnich szerokości geograficznych. Taka rzeka przemieszcza się na wysokości 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią ziemi, a docierając do lądu, gwałtownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnego śniegu.

Według prognoz na hrabstwa położone w pobliżu Los Angeles spaść ma ogromna ilość wody. Meteorolodzy szacują, że do soboty na wybrzeżu i dolinach opady wyniosą do 200 l/mkw., a w obszarach górskich nawet do 300 l/mkw., co stanowi ponad jedną trzecią rocznej średniej sumy opadów dla tego regionu. Najbardziej intensywne opady deszczu mają wystąpić w Wigilię. Amerykańska stacja CNN podała, że najwyższymi ostrzeżeniami przed powodzią objęto ponad pięć milionów osób. Na miejscu prowadzone są akcje ewakuacyjne.

Meteorolodzy zaznaczają, że jednymi z najbardziej zagrożonych obszarów są tereny, na których blisko rok temu trwała walka ze śmiercionośną falą pożarów. Spalona ziemia zachowuje podobnie do betonu, co może doprowadzić do sytuacji, w której woda zamiast wsiąkać w glebę będzie po niej spływać, stwarzając zagrożenie lawinami błotnymi. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegła, że zalane mogą zostać także linie metra.

"Zacznijcie już teraz podejmować działania ochronne" - apelowała już w niedzielę wieczorem NWS.

NWS ostrzega przed powodzią na południu Kalifornii
NWS ostrzega przed powodzią na południu Kalifornii
Źródło: NWS/X

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: CNN, NWS

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

KaliforniaUSA
