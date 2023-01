Liczenie strat po burzy w Kalifornii, nadciągają kolejne ulewy i silny wiatr

Mieszkańcy Kalifornii sprzątają i liczą straty po dwóch dniach niszczycielskiego wiatru i ulewnych opadów. Największe zniszczenia są w nadmorskich miejscowościach, między innymi w Santa Cruz, ale skutki gwałtownych zjawisk odczuł cały stan. Wiatr powalił wiele drzew, doszło do powodzi i osuwisk ziemi. Uszkodzeniu uległy domy i elementy infrastruktury. Zginęły co najmniej dwie osoby, w tym dwuletnie dziecko. Synoptycy ostrzegają, że niebezpieczeństwo nie mija. Na zachodzie USA, w tym w Kalifornii, w weekend znów spodziewane są ulewy i huraganowy wiatr.

Obfite opady deszczu z silnym wiatrem uderzyły w Kalifornię w środę. Jednym z miast szczególnie dotkniętych przez potężną burzę jest Santa Cruz. Wysokie fale zniszczyły położone blisko brzegu budynki. Jak wspominają mieszkańcy, żywioł był na tyle silny, że oderwał jeden z domów od fundamentów, przenosząc go o kilka metrów i blokując osiedlową drogę. Poważnie uszkodzony został co najmniej jeden most i jedno molo.