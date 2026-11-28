Kalifornia. Trzęsienie ziemi niedaleko Los Angeles. Na lotnisku oderwał się fragment sufitu
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 nawiedziło w sobotę południowe wybrzeże Kalifornii. Według amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) wstrząs zanotowano około godziny 9.30 lokalnego czasu w odległości sześciu kilometrów od miasta Manhattan Beach w hrabstwie Los Angeles. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 12 kilometrów.
Agencja USGS podała także, że pojawiły się co najmniej cztery wstrząsy wtórne o magnitudzie od 2,5 do 3,7.
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Straż pożarna z Los Angeles postawiona w stan gotowości
Departament straży pożarnej miasta Los Angeles wydał komunikat, że w związku z trzęsieniem strażacy przeszli w stan gotowości. Oznaczał mobilizację personelu w całym mieście w celu sprawdzenia terenów z lądu, powietrza i morza.
Kalifornijskie Biuro Gubernatora ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało w mediach społecznościowych, że aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami w celu oceny ewentualnych skutków. "Trzęsienia ziemi są nieprzewidywalne, dlatego należy być przygotowanym na wstrząsy wtórne" - napisano.
Wstrząsy odczuwalne na lotnisku
Korespondentka stacji CNN Sara Sidner przebywająca na terenie portu lotniczego w Los Angeles poinformowała, że terminal zaczął się trząść, a z sufitu spadły płytki. W pobliskim mieście Santa Monica ludzie wybiegali ze sklepów. Wstrząsy powodowały, że drzewa kołysały się.
- Trzęsienie (...) było wyraźnie odczuwalne na większości obszaru basenu Los Angeles - powiedziała podczas konferencji prasowej Lucy Jones, adiunktka na wydziale geofizyki na Kalifornijskim Instytucie Technologicznym oraz dyrektorka tamtejszego Centrum Odporności na Katastrofy. - To jedno z większych trzęsień ziemi, jakie od dłuższego czasu odnotowaliśmy w rejonie Los Angeles - uzupełniła. Dodała też, że jej zdaniem trzęsienie ziemi La Habra z 2014 roku "było ostatnim, którego magnituda przekroczyła wartość 5". Według USGS epicentrum tego trzęsienia ziemi o sile 5,1 znajdowało się w pobliżu miasta Brea w hrabstwie Orange.