Świat Kalifornia. Trzęsienie ziemi niedaleko Los Angeles. Na lotnisku oderwał się fragment sufitu Damian Dziugieł |

Oberwany fragment sufitu na lotnisku w Los Angeles Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 nawiedziło w sobotę południowe wybrzeże Kalifornii. Według amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) wstrząs zanotowano około godziny 9.30 lokalnego czasu w odległości sześciu kilometrów od miasta Manhattan Beach w hrabstwie Los Angeles. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 12 kilometrów.

Agencja USGS podała także, że pojawiły się co najmniej cztery wstrząsy wtórne o magnitudzie od 2,5 do 3,7.

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Straż pożarna z Los Angeles postawiona w stan gotowości

Departament straży pożarnej miasta Los Angeles wydał komunikat, że w związku z trzęsieniem strażacy przeszli w stan gotowości. Oznaczał mobilizację personelu w całym mieście w celu sprawdzenia terenów z lądu, powietrza i morza.

Kalifornijskie Biuro Gubernatora ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało w mediach społecznościowych, że aktywnie współpracuje z lokalnymi władzami w celu oceny ewentualnych skutków. "Trzęsienia ziemi są nieprzewidywalne, dlatego należy być przygotowanym na wstrząsy wtórne" - napisano.

ALERT: A M5.0 earthquake was felt near Manhattan Beach in Los Angeles County at 9:30 a.m. @Cal_OES is actively working with local officials to assess any impacts. Earthquakes are unpredictable, so be prepared for aftershocks. According the @NWS_NTWC there is no tsunami danger.… pic.twitter.com/hAqNG1VavF — California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) November 28, 2026 Rozwiń

Wstrząsy odczuwalne na lotnisku

Korespondentka stacji CNN Sara Sidner przebywająca na terenie portu lotniczego w Los Angeles poinformowała, że terminal zaczął się trząść, a z sufitu spadły płytki. W pobliskim mieście Santa Monica ludzie wybiegali ze sklepów. Wstrząsy powodowały, że drzewa kołysały się.

Oberwany fragment sufitu na lotnisku Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

- Trzęsienie (...) było wyraźnie odczuwalne na większości obszaru basenu Los Angeles - powiedziała podczas konferencji prasowej Lucy Jones, adiunktka na wydziale geofizyki na Kalifornijskim Instytucie Technologicznym oraz dyrektorka tamtejszego Centrum Odporności na Katastrofy. - To jedno z większych trzęsień ziemi, jakie od dłuższego czasu odnotowaliśmy w rejonie Los Angeles - uzupełniła. Dodała też, że jej zdaniem trzęsienie ziemi La Habra z 2014 roku "było ostatnim, którego magnituda przekroczyła wartość 5". Według USGS epicentrum tego trzęsienia ziemi o sile 5,1 znajdowało się w pobliżu miasta Brea w hrabstwie Orange.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Kalifornii Źródło zdjęcia: USGS