Temperatura zbiornika z toksyczną substancją rośnie. "To bardzo zła informacja"

Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii

Od czwartku strażacy w mieście Garden Grove nieopodal Los Angeles w Kalifornii próbują zapobiec eksplozji zbiornika, w którym znajduje się ponad 26 tysięcy litrów metakrylanu metylu, znanego także jako MMA. To substancja, która działa drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe. Może powodować reakcje alergiczne i problemy z oddychaniem.

Temperatura w zbiorniku rośnie

W sobotę strażacy sprawdzali, czy polewanie zbiornika wodą spowoduje zestalenie się substancji, co pozwoliłoby obniżyć ciśnienie i zapobiec wybuchowi. - Nie możemy pozwolić na to, by zbiornik zawiódł i wybuchł - powiedział Craig Covey, szef straży pożarnej w hrabstwie Orange, gdzie znajduje się Garden Grove.

W piątek odczyty z drona wskazywały, że polewanie wodą daje spodziewany efekt. Gdy w sobotę strażacy zbliżyli się do wskaźnika poziomu wody w zbiorniku, okazało się jednak, że temperatura wynosiła około 32 stopnie Celsjusza, w porównaniu z 25 st. C w momencie wycofania się służb w piątek. Rosła około stopień na godzinę. - To bardzo zła informacja - martwił się Covey.

Szef straży dodał, że służby korzystają z pomocy specjalistów z całej Kalifornii. - Zaangażowaliśmy ekspertów z całego stanu i poprosiliśmy, by myśleli nieszablonowo. Odbyliśmy dziś kilka naprawdę owocnych rozmów - przyznał Covey. Nie podał jednak szczegółów możliwych rozwiązań.

W schronach brakuje miejsc

W związku z ryzykiem eksplozji gubernator Kalifornii Gavin Newsom ogłosił w hrabstwie Orange stan wyjątkowy. Władze wydały nakaz ewakuacji, który objął około 50 tysięcy mieszkańców. Szef miejscowej policji Amir El-Farra poinformował, że kilka tysięcy mieszkańców - około 15 procent osób objętych nakazem ewakuacji - nie chce opuścić swoich domów. Mimo to w czterech schronach wyznaczonych przez władze zaczęło brakować miejsc. W sobotę Czerwony Krzyż otworzył dodatkowy schron.

Steve Concialdi, kapitan straży pożarnej w hrabstwie Orange, w sobotę powiedział stacji CNN, że jakość powietrza jest dobra, a odczyty wskazują, że warunki są bezpieczne. Niektórzy mieszkańcy zaczęli się jednak skarżyć na podrażnienie gardła i nosa oraz zawroty głowy. - Jesteście bezpieczni, dopóki znajdujecie się poza strefą ewakuacji - powiedziała w piątek Regina Chinsio-Kwong, inspektor zdrowia hrabstwa Orange.

