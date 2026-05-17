Świat

Sokoły zaciekle broniły swoich piskląt. Nagranie

Para sokołów próbuje odgonić od gniazda badaczkę
Para sokołów, która niedawno została rodzicami, wykazała się niezwykłą opiekuńczością. Gdy badaczka próbowała założyć obrączki ich pisklakom, ptaki zaciekle ją atakowały. Zobacz zdarzenie na nagraniu.

Hartley i Monty to para sokołów wędrownych (Falco peregrinus), która tej wiosny uwiła sobie gniazdo na dachu 18-metrowego ratusza miasta San Jose w Kalifornii. Rodzice czterech młodych piskląt są bardzo opiekuńczy.

Obrączkowanie młodych sokołów

Na nagraniu widać, jak para sokołów próbuje odgonić od gniazda kalifornijską badaczkę, która chce założyć ich niedawno wyklutym pisklakom obrączki - narzędzia służące do identyfikacji ptaków, które nie robią im krzywdy. Dzięki nim można śledzić migracje, wiek oraz stan zdrowia poszczególnych osobników.

"Co roku na wiosnę biolodzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz wchodzą do gniazda, aby sprawdzić stan zdrowia piskląt i założyć im obrączki. Pozwala to monitorować je przez całe ich życie" - napisały władze miasta San Jose . "Obrączki pomagają też odróżnić młode sokoły wędrowne od siebie, gdy dorastają i w końcu wylatują z gniazda" - dodały.

Długa historia gniazda na dachu ratusza

Sokoły wędrowne, które wiją gniazda na dachu ratusza w San Jose, są obiektem badań ornitologów od 2006 roku. Monty i Hartley nie są pierwszymi ptakami, które zamieszkały na dachu 18-piętrowego budynku. Wcześniej, do 2022 roku, w gnieździe swoje pisklaki odchowywała samica Clara. Partnerzy, którzy mieszkali w tym gnieździe w 2023 roku, padli na ptasią grypę.

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz uważają, że ptasia grypa doprowadziła do znacznego spadku populacji sokołów wędrownych. Obrączkowanie dopiero co wyklutych piskląt jest częścią szerszej inicjatywy w regionie zatoki San Francisco, która ma na celu śledzenie i wspieranie cennej populacji tych ptaków.

Polska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
