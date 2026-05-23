Świat Ryzyko eksplozji zbiornika z toksyczną substancją. Nakaz ewakuacji dla tysięcy mieszkańców

Od czwartku służby próbują zapobiec katastrofie ekologicznej w mieście Garden Grove w aglomeracji Los Angeles. Zaczął się tam przegrzewać zbiornik z toksyczną substancją, co zagroziło jego eksplozją.

Nie wszyscy chcą się ewakuować

W związku z ryzykiem eksplozji władze wydały nakaz ewakuacji dla około 40 tysięcy mieszkańców hrabstwa Orange, gdzie znajduje się Garden Grove - przekazał szef miejscowej policji Amir El-Farra. Władze utworzyły trzy schrony ewakuacyjne. El-Farra dodał, że około 15 procent mieszkańców odmówiło opuszczenia swoich domów. Nakaz ewakuacji objął także kilkanaście szkół.

W zbiorniku znajduje się ponad 26 tysięcy litrów metakrylanu metylu, znanego również jako MMA. To organiczny związek chemiczny używany do produkcji szkła akrylowego, czyli popularnej pleksi. Według amerykańskiej agencji ochrony środowiska substancja działa drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe. Może powodować reakcje alergiczne i problemy z oddychaniem.

Strażacy próbują zapobiec eksplozji

W piątek strażacy polewali zbiornik wodą z bezpiecznej odległości, aby ustabilizować jego temperaturę. Craig Covey, szef straży pożarnej w hrabstwie Orange, przekazał na konferencji prasowej, że temperatura w zbiorniku spada, ale nadal istnieje ryzyko eksplozji. Dzięki akcji służby zyskały jednak czas na podjęcie, jak to określił Covey, nieszablonowych czynności w celu uniknięcia eksplozji. Nie sprecyzował jednak, o jakie działania chodzi.

Covey dodał, że MMA jest cięższe od powietrza. Towarzysząca mu dr Regina Chinsio-Kwong, inspektor zdrowia hrabstwa Orange, powiedziała, że pomiary jakości powietrza nie wykazały, że opary zaczęły się ulatniać, a osoby poza strefą ewakuacyjną powinny być bezpieczne. Dodała jednak, że nie ma wielu udokumentowanych przypadków wpływu MMA na człowieka, więc trudno przewidzieć skutki ewentualnej eksplozji.