Ruszyli na pomoc narciarzowi zakopanemu w śniegu. Nagranie

18 lutego doświadczony narciarz Carson Schmidt i jego przyjaciel Erik Masuda zjeżdżali na nartach w ośrodku Palisades Tahoe w Kalifornii. W pewnym momencie zobaczyli narty wystające ze śniegu.
Natknęli się na mężczyznę zakopanego w śniegu
Gdy podeszli bliżej, okazało się, że to narciarz, który niemal w całości zakopał się w śniegu.
- Przejrzałem wskazówki i zanim się obejrzałem, włączył mi się tryb "działaj" i po prostu szukałem, aż znalazłem jego twarz - przyznał Schmidt.
Schmidt i Masuda zdawali sobie sprawę, że liczy się każda sekunda.
- Jeśli się szamoczesz, to szybko tracisz oddech. Na nagraniu widać, że gdy odkopaliśmy mu twarz, jego usta były zapchane śniegiem. Udrożniłem mu usta palcem i usłyszałem głośny jęk - powiedział Masuda. Dodał, że twarz narciarza miała fioletowo-niebieski odcień.
Akcję ratowniczą utrudniły trudne warunki panujące na stoku. Widoczność była słaba, a pokrywa śnieżna - gruba. Z tego względu inni zjeżdżający narciarze nawet nie zauważyli mężczyzny znajdującego się w kłopotach.
"Muszę znaleźć żonę"
Schmidtowi i Masudzie udało się odkopać mężczyznę, który - jak się okazało - leżał pod prawie dwumetrową warstwą śniegu. Nie odniósł poważniejszych obrażeń i był w stanie samodzielnie zjechać na dół.
- To było bardzo emocjonalne. Byliśmy blisko, a on powiedział "to był najbardziej przerażający moment w moim życiu". Buzowała w nas adrenalina - relacjonował Masuda. - Chyba był w szoku. Przytuliłem go mocno, a on powiedział "Muszę znaleźć żonę". Był zmartwiony, bo wiedział, że był blisko śmierci - uzupełnił.
Schmidt i Masuda nie zdążyli nawet poznać imienia mężczyzny, któremu uratowali życie. Obaj przyznali, że zawsze warto jeździ z kimś i mieć ze sobą odpowiedni sprzęt.
- Każdy powinien być świadomy. Kiedy wychodzisz na głęboki śnieg, musisz jeździć na nartach z partnerem i musisz być przeszkolony. Musisz mieć sondę i łopatę lawinową. Musisz mieć wszystko, czego potrzebujesz - podsumował Schmidt.
Ośrodek narciarski Palisades Tahoe opublikował oświadczenie, w którym podziękował Schmidtowi i Masudzie za ich heroiczny wyczyn.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: ABC7 News
Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved