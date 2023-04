Spadło rekordowo dużo śniegu. Wywożą go ciężarówki

Ośrodek narciarski Mammoth Mountain we wschodniej części gór Sierra Nevada ma za sobą najbardziej śnieżny sezon w historii. Zanotowano niemal 18 metrów śniegu. Z zasypanych górskich miejscowości wywożą go ciężarówki.

Rekord opadów śniegu został pobity dzięki fali intensywnych opadów na początku ubiegłego tygodnia w Sierra Nevada. W mniej niż 24 godziny spadło 76 centymetrów śniegu, przez co do wtorku suma spadłego śniegu w rejonie kalifornijskiej stacji narciarskiej w trakcie minionego sezonu wynosiła już 17 metrów i 65 centymetrów (695 cali). Dotychczasowy rekord to 16 m i 96 cm - poinformowano na profilu stacji narciarskiej w mediach społecznościowych. W środę spadło dodatkowe niemal 17 cm śniegu.