Rekin i surfer. To nagranie mrozi krew w żyłach Krzysztof Posytek |

Rekin gonił surferów u wybrzeży Kalifornii przez wiele kilometrów Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved/@smallwavetav/YOUTUBE

W sobotę 25 kwietnia Ron Takeda i Tavis Boise uprawiali foil surfing - sport wodny będący jedną z odmian surfingu - u wybrzeży miasta Santa Barbara w Kalifornii. Boise nagrywał sesję, gdy nagle dostrzegł za deską Takedy dziwny kształt.

- Usłyszałem hałas i obejrzałem się kilka razy. W końcu zobaczyłem [w wodzie - red.] duży, ciemny kształt - relacjonował Takeda. - Chciałem wierzyć, że to delfin, ale byłem prawie pewien, że to nie on. Woda była spieniona, nie widziałem ogona - dodał.

Rekin podążał za surferem przez prawie 20 kilometrów

Przeczucia Takedy były słuszne - podążał za nim nie delfin, a około czterometrowy rekin. Boise krzyknął do kolegi, by ten mocno trzymał się deski. Przyznał też, że odczuł ulgę, że zwierzę wzięło na cel Takedę. - Nie żałuję, że pozwoliłem Ronowi zmierzyć się z rekinem. Jest o wiele pewniejszy siebie na desce - powiedział.

Takeda wyjaśnił, że rekin podążał za nim przez prawie 20 kilometrów. - Wiedziałem, że najlepiej będzie, jeśli pozostanę na desce. Starałem się, jak mogłem, żeby nie zwracać na nic uwagi i skupić się na pływaniu, żeby nie popełnić żadnego błędu - opisywał swoje odczucia. Dodał, że płynąc, widział tylko płetwę grzbietową rekina i spienioną wodę, podczas gdy głowa zwierzęcia znajdowała się bezpośrednio pod deską.

Takedzie i Boise'owi udało się bezpiecznie dotrzeć do brzegu. Mimo bliskiego spotkania z rekinem następnego dnia wrócili na plażę i dwukrotnie wypłynęli w morze.

