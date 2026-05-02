Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rekin i surfer. To nagranie mrozi krew w żyłach

|
Rekin gonił surferów u wybrzeży Kalifornii przez wiele kilometrów
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved/@smallwavetav/YOUTUBE
Amator sportów wodnych przeżył chwile grozy, gdy przez wiele kilometrów podążał za nim rekin. Całe zdarzenie nagrał jego kolega. Mężczyźni w rozmowie z mediami opowiedzieli, jakie emocje towarzyszyły im podczas bliskiego spotkania z groźnym zwierzęciem.

W sobotę 25 kwietnia Ron Takeda i Tavis Boise uprawiali foil surfing - sport wodny będący jedną z odmian surfingu - u wybrzeży miasta Santa Barbara w Kalifornii. Boise nagrywał sesję, gdy nagle dostrzegł za deską Takedy dziwny kształt.

- Usłyszałem hałas i obejrzałem się kilka razy. W końcu zobaczyłem [w wodzie - red.] duży, ciemny kształt - relacjonował Takeda. - Chciałem wierzyć, że to delfin, ale byłem prawie pewien, że to nie on. Woda była spieniona, nie widziałem ogona - dodał.

Rekin podążał za surferem przez prawie 20 kilometrów

Przeczucia Takedy były słuszne - podążał za nim nie delfin, a około czterometrowy rekin. Boise krzyknął do kolegi, by ten mocno trzymał się deski. Przyznał też, że odczuł ulgę, że zwierzę wzięło na cel Takedę. - Nie żałuję, że pozwoliłem Ronowi zmierzyć się z rekinem. Jest o wiele pewniejszy siebie na desce - powiedział.

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved/@smallwavetav/YOUTUBE

Takeda wyjaśnił, że rekin podążał za nim przez prawie 20 kilometrów. - Wiedziałem, że najlepiej będzie, jeśli pozostanę na desce. Starałem się, jak mogłem, żeby nie zwracać na nic uwagi i skupić się na pływaniu, żeby nie popełnić żadnego błędu - opisywał swoje odczucia. Dodał, że płynąc, widział tylko płetwę grzbietową rekina i spienioną wodę, podczas gdy głowa zwierzęcia znajdowała się bezpośrednio pod deską.

Takedzie i Boise'owi udało się bezpiecznie dotrzeć do brzegu. Mimo bliskiego spotkania z rekinem następnego dnia wrócili na plażę i dwukrotnie wypłynęli w morze.

Źródło: 7News Australia, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved/@smallwavetav/YOUTUBE

Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaUSAKalifornia
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom