Tysiące ewakuowanych i zniszczone budynki. Ogień szaleje w pobliżu parku narodowego

Tysiące ludzi opuściło swoje domy z powodu rozprzestrzeniającego się w błyskawicznym tempie pożaru w okolicach Parku Narodowego Yosemite w Kalifornii. Zniszczonych zostało co najmniej 10 budynków. Żywioł wymusił zamknięcie wielu dróg, zablokowała została jedna z głównych tras do parku.

Pożar w pobliżu Parku Narodowego Yosemite to jeden z największych tegorocznych pożarów w Kalifornii. Do niedzieli spłonął obszar o powierzchni ponad 5600 hektarów. Jeszcze w sobotę rano w ogniu było około trzech tysięcy hektarów mniej. Nakaz ewakuacji został wprowadzony w życie w sobotę dla ponad sześciu tysięcy osób żyjących na słabo zaludnionym terenie wiejskim - poinformował Daniel Patterson, rzecznik Sierra National Forest. Do soboty ewakuowanych zostały trzy tysiące osób.