Pożar w hrabstwie Los Angeles. Ostrzeżenie przed szybkim rozprzestrzenianiem się ognia

"Sygnał ostrzegawczy"

Władze apelują jednak o to, aby nie tracić czujności. - To, co widzieliście wczoraj, powinno być dla nas wszystkich sygnałem ostrzegawczym o sytuacji, w jakiej się znajdujemy i jaka będzie miała potencjalnie miejsce w ciągu kilku następnych dni - powiedział w piątek w rozmowie z CNN szef oddziału Krajowych Służb Leśnych w Los Angeles (LANF) Robert Garcia. - Pożar bardzo szybko się nasila. Obserwujemy bardzo gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia - mówił.

Fala upałów i stan wyjątkowy

Narodowa Służba Pogodowa w Los Angeles poinformowała, że podczas fali upałów padły dwa rekordy temperatury. W Sandberg zmierzono 37,2 stopnia Celsjusza, co oznacza, że pobity został poprzedni rekord dla tego miejsca z 1947 roku wynoszący 36,1 st. C. W mieście Lancaster temperatura maksymalna osiągnęła 44,4 st. C, bijąc poprzedni rekord o 1,1 st. C ustanowiony w 1950 roku.