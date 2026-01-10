Logo TVN24
Świat

Kalifornia. Pierwszy raz od 25 lat nie mają suszy

Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
W Kalifornii po raz pierwszy od 25 lat nie ma obszaru dotkniętego suszą
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Na początku stycznia w całej Kalifornii nie ma obszaru dotkniętego suszą. To pierwsza taka sytuacja od 25 lat. Przyczyniły się do niej intensywne opady deszczu i śniegu pod koniec grudnia.

W ostatnich tygodniach Kalifornię nawiedzały intensywne opady deszczu. Od 20 grudnia w północnej części stanu miejscami spadło prawie 180 litrów na metr kwadratowy, a na południu - około 100 l/mkw. Na wyżej położonych terenach sypnęło śniegiem.

Tak mokro nie było w Kalifornii od dawna

Opady przyniosły zagrożenie w postaci powodzi i lawin błotnych, ale miały również pozytywne skutki. Według U.S. Drought Monitor, zbioru wskaźników, które pozwalają ekspertom oceniać stan suszy w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii nie ma żadnego obszaru uważanego za "anormalnie suchy". To pierwsza taka sytuacja od 25 lat - poprzednio miała miejsce w grudniu 2000 roku.

Eksperci zauważają, że choć mokra zima zwiększyła grubość pokrywy śnieżnej, która jest kluczowa dla zaopatrzenia w wodę, to nadal jest ona cieńsza od średniej. Jak poinformował pod koniec grudnia Kalifornijski Departament Zasobów Wodnych, odczyty ze 130 stacji monitorujących w górach Sierra Nevada wykazały, że stanowy ekwiwalent wody śnieżnej (ilość wody znajdującej się w pokrywie śnieżnej) wynosi 165 litrów, co stanowi 71 procent średniej dla zimy.

Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Źródło: droughtmonitor.unl.edu

Choć sytuacja hydrologiczna w Kalifornii wygląda najlepiej od wielu lat, to specjaliści liczą na kolejne opady. Zauważają, że w górach Sierra Nevada - które odpowiadają za około 30 procent rocznego zapotrzebowania Kalifornii w wodę - najwięcej śniegu pada zazwyczaj w styczniu, lutym i marcu.

"Sezon (opadów śniegu - red.) dopiero się zaczyna, a zaopatrzenie naszego stanu w wodę w tym roku będzie ostatecznie zależeć od utrzymującej się częstotliwości burz podczas zimy i wczesnej wiosny" - stwierdziła Angelique Fabbiani-Leon, stanowa hydrolożka w Departamencie Zasobów Wodnych, w oświadczeniu z 30 grudnia.

Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"

Inne stany na zachodzie zmagają się z suszą

W innych stanach na zachodzie USA sytuacja hydrologiczna na początku stycznia nie jest tak korzystna jak w Kalifornii. W wielu miejscach Nevady, Utah i Kolorado śniegu jest mniej niż zazwyczaj. Według Wydziału Zasobów Wodnych Utah pokrywa śnieżna w stanie ma rekordowo niski poziom i aż 93 procent jego powierzchni jest obecnie dotknięte suszą. Z danych Narodowego Zintegrowanego Systemu Informacji o Suszy Narodowej Agencji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) wynika, że w Waszyngtonie, Kolorado, Arizonie i Nowym Meksyku na ponad 80 procentach stacji monitorujących odnotowano "suszę śnieżną".

"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"

Autorka/Autor: kp

Źródło: NBC News

Źródło zdjęcia głównego: droughtmonitor.unl.edu

