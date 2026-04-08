Świat

Stracił prawie cały nos. "Byliśmy zdruzgotani"

Peanut stracił prawie cały nos
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Kiedy 2,5-miesięczny Peanut trafił do schroniska w Pasadenie w Kalifornii, jego stan był ciężki. Psiak doznał poważnego urazu, w wyniku którego stracił prawie cały nos.

2,5-miesięczny szczeniak, mieszaniec owczarka i husky'ego, trafił na początku marca do schroniska dla zwierząt w mieście Pasadena w stanie Kalifornia. Jak podała amerykańska stacja CBS News, czworonóg stracił większą część nosa w wyniku urazu. Jamie Holeman, dyrektor ds. marketingu schroniska, powiedział, że rannego psa przywieziono z miasta Arcadia w Kalifornii. Szczeniak otrzymał w ośrodku imię Peanut.

"Ten szczeniak był bardzo dzielny"

"Kiedy malutki Peanut trafił do nas, byliśmy zdruzgotani jego stanem. Doznał urazu, który pozbawił go większości nosa, miał też zwichniętą szczękę. Potrzebował natychmiastowej pomocy. Ten szczeniak był bardzo dzielny" - napisało w mediach społecznościowych schronisko Pasadena Humane. Dodało, że szczeniak trafił do nich 9 marca. Rannym zwierzęciem od razu zajęli się weterynarze.

W poście z końca marca napisano, że proces rekonwalescencji prawdopodobnie potrwa tygodnie, ponieważ rana wolno się goi. W miejscu, gdzie kiedyś był nos, nie ma w większości skóry, dlatego potrzeba czasu. - Pomimo rany jest szczęśliwy, uwielbia się bawić - powiedział Holeman.

Stracił węch, ale nie chęć do życia

Według pracowników Pasadena Humane psy, które straciły nos, nadal mogą cieszyć się życiem. - Naprawdę lubi jeść i nie ma z tym żadnych problemów - dodał Holeman. Peanut stracił węch, ale opiekunowie twierdzą, że to ograniczenie nie powstrzymuje go przed przystosowaniem się do nowego otoczenia.

Na razie pies pozostaje pod opieką schroniska. Kiedy wyzdrowieje, będzie gotowy do adopcji.

Źródło: cbsnews.com, latimes.com

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Anna Bruszewska
