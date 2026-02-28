Logo TVN24
Para bielików straciła jaja przez kruki. Miesiąc później nadeszła radosna nowina

Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Źródło: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved
Para bielików amerykańskich z południowej Kalifornii doczekała się kolejnych jaj. Stało się to miesiąc po tym, gdy w wyniku ataku kruków straciła poprzednie.
Jackie (samica) i Shadow (samiec) to najsłynniejsza para bielików amerykańskich w południowej Kalifornii. Zamieszkuje gniazdo na szczycie sosny Jeffreya w lesie w San Bernardino. Jej życie można oglądać dzięki kamerom Friends of Big Bear Valley, organizacji non-profit zajmującej się monitoringiem bielików.

Straciły jaja przez kruki...

Pod koniec stycznia parę bielików dotknęła tragedia - straciły dwa jaja, pierwsze złożone w okresie lęgowym, w wyniku ataku kruków.

- Jackie i Shadow niestety stracili dziś swoje jaja - poinformowała organizacja w rozmowie z telewizją CBS LA. Doprecyzowała, że gdy bielików nie było w gnieździe, kruki wydziobały dziury w jajach. Organizacja poinformowała, że jest jednak szansa na to, że Jackie złoży jaja jeszcze w tym okresie lęgowym.

Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Po utracie jaj samica bielika amerykańskiego złożyła kolejne
Źródło: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved

... ale pomyślnie postarały się o nowe

Pod koniec lutego tak się faktycznie stało. 24 lutego Friends of Big Bear Valley zamieściło w mediach społecznościowych post z radosną nowiną. Dołączyło do niego nagranie, na którym widać, że Jackie opiekuje się jajem. Organizacja dodała, że Jackie "wykonała świetną robotę i teraz odpoczywa". Co więcej, kilka dni później Jackie zniosła kolejne jajo.

Jackie i Shadowowi udało się wychować potomstwo w 2019 i 2022 roku, ale potem mieli problemy z wykluciem się piskląt. Udało im się to ponownie w 2025, gdy para powitała na świecie siostry Sunny i Gizmo. Trzeciemu małemu bielikowi z rodzeństwa nie udało się przetrwać silnej śnieżycy.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CBS News, NBC4 Los Angeles, AccuWeather

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network Inc. All rights reserved

KaliforniaUSAzwierzętaptaki
