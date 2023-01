Woda porwała z samochodu 5-latka

Kalifornię nawiedziła kolejna potężna i tragiczna w skutkach burza. Zginęły dwie osoby, co podniosło bilans ofiar śmiertelnych gwałtownej pogody do co najmniej 14. Woda porwała w poniedziałek z samochodu 5-latka. Ewakuowane zostały dziesiątki tysięcy ludzi. Wśród miejscowości objętych obowiązkową ewakuacją jest Montecito, które zamieszkują sławy takie jak na przykład książę Harry i aktorka oraz prezenterka Ellen DeGeneres.