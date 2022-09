Upały, a z nimi ogromne zapotrzebowania na energię. W Kalifornii kilka milionów gospodarstw domowych może nie mieć prądu

Fala upałów, która nawiedziła Kalifornię, powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej do niemal rekordowego poziomu. Zarządcy sieci energetycznej ostrzegli, że możliwe są przerwy w dostawie prądu.

Nieznośny upał powoduje, że popyt na energię elektryczną w Kalifornii zbliża się do rekordowych poziomów. Taka sytuacja zmusiła operatora sieci stanowej do wzmożenia apeli do konsumentów o zmniejszenie zużycia energii w celu uniknięcia przerw w dostawach. Pięć dni po rozpoczęciu fali upałów Elliot Mainzer, szef Independent System Operator, powiedział w niedzielę, że spodziewa się, iż w najbliższych dniach sieć energetyczna będzie borykać się ze znacznymi brakami prądu.