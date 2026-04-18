Świat Bryła lodu wpadła przez sufit i wylądowała na kanapie Damian Dziugieł |

Kawałek lodu przebił się przez sufit

Do zdarzenia doszło w piątek 10 kwietnia około godziny 11 w jednym z domów w mieście Whittier w hrabstwie Los Angeles w amerykańskim stanie Kalifornia.

Jak przekazało biuro Janice Hahn, członkini Rady Hrabstwa Los Angeles w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, mieszkaniec domu poinformował władze, że usłyszał "coś, co brzmiało jak wybuch". Na kanapie w salonie leżała duża bryła brudnego lodu. Według komunikatu, w którym opublikowano zdjęcia zniszczeń w domu, lód przebił dach i sufit. Nikt z domowników nie odniósł obrażeń.

Na miejsce wezwano lokalne służby porządkowe i straż pożarną, a właściciel domu zgłosił to nietypowe zdarzenie do Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Wszczęto dochodzenie

FAA poinformowała, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Dodała też, że bada każde zgłoszenie dotyczące rzekomego spadku lodu z samolotu, które spowodowało uszkodzenia czyjegoś mienia.

Jak zauważa stacja ABC News, dom znajduje się pod trasą podejścia do lądowania na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Z danych serwisu Flightradar24 wynika, że w czasie zdarzenia nad domem przelatywały samoloty, a tego typu maszyna w sąsiedztwie pojawia się mniej więcej co trzy minuty.

Bryła lodu miała nieprzyjemny zapach

Thania Magana, właścicielka domu, powiedziała lokalnej stacji KABC, że bryła lodu "brzydko pachniała" i martwi się, że jej dotknęła.

- Chcemy się dowiedzieć, z czego składa się [bryła - red.] i czy będzie miała wpływ na nasze zdrowie - mówiła. Jak relacjonowała kobieta, jeśli pochodziła z przelatującego samolotu, chce "dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, ponieważ nawet w tej chwili, kiedy trwa wywiad, nad nami leci samolot i jest to przerażające".