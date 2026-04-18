Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bryła lodu wpadła przez sufit i wylądowała na kanapie

|
lod
Kawałek lodu przebił się przez sufit
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Do jednego z domów w Kalifornii przez dach wpadł duży kawałek lodu. Bryła przebiła się przez sufit i wylądowała na kanapie. Nietypowe zdarzenie bada amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa.

Do zdarzenia doszło w piątek 10 kwietnia około godziny 11 w jednym z domów w mieście Whittier w hrabstwie Los Angeles w amerykańskim stanie Kalifornia.

Jak przekazało biuro Janice Hahn, członkini Rady Hrabstwa Los Angeles w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, mieszkaniec domu poinformował władze, że usłyszał "coś, co brzmiało jak wybuch". Na kanapie w salonie leżała duża bryła brudnego lodu. Według komunikatu, w którym opublikowano zdjęcia zniszczeń w domu, lód przebił dach i sufit. Nikt z domowników nie odniósł obrażeń.

Na miejsce wezwano lokalne służby porządkowe i straż pożarną, a właściciel domu zgłosił to nietypowe zdarzenie do Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Wszczęto dochodzenie

FAA poinformowała, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Dodała też, że bada każde zgłoszenie dotyczące rzekomego spadku lodu z samolotu, które spowodowało uszkodzenia czyjegoś mienia.

Jak zauważa stacja ABC News, dom znajduje się pod trasą podejścia do lądowania na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles. Z danych serwisu Flightradar24 wynika, że w czasie zdarzenia nad domem przelatywały samoloty, a tego typu maszyna w sąsiedztwie pojawia się mniej więcej co trzy minuty.

Wyłaniają się spod zwałów brudnego śniegu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyłaniają się spod zwałów brudnego śniegu

Bryła lodu miała nieprzyjemny zapach

Thania Magana, właścicielka domu, powiedziała lokalnej stacji KABC, że bryła lodu "brzydko pachniała" i martwi się, że jej dotknęła.

- Chcemy się dowiedzieć, z czego składa się [bryła - red.] i czy będzie miała wpływ na nasze zdrowie - mówiła. Jak relacjonowała kobieta, jeśli pochodziła z przelatującego samolotu, chce "dowiedzieć się, dlaczego tak się stało, ponieważ nawet w tej chwili, kiedy trwa wywiad, nad nami leci samolot i jest to przerażające".

Źródło: ABC News, UPI, KABC

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
samolotyLos AngelesUSA
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom