USA. Kalifornia. 35 zatruć w dwa miesiące. Ekspertom "brakuje skali"

Intensywne opady deszczu, które od kilku tygodni nawiedzają Kalifornię, pozwoliły odbudować się zasobom wodnym stanu. Wilgotne warunki niosą ze sobą jednak szereg niebezpieczeństw - od powodzi i lawin błotnych, po te mniej oczywiste, takie jak częstsze występowanie trujących grzybów w kalifornijskich lasach.

"Brakuje skali"

Jak podał portal NBC News, w zeszłym tygodniu mężczyzna z hrabstwa Sonoma w Kalifornii zmarł po spożyciu muchomorów zielonawych (Amanita phalloides). W okresie od 18 listopada do 4 stycznia w stanie odnotowano 35 przypadków zatruć grzybami. To niezwykle wysoka liczba - średnio w tym okresie jest ich mniej niż pięć. Aż trzy zatrucia okazały się śmiertelne.

- W tym roku zmagamy się z liczbą [zatruć - red.] tak wysoką, że brakuje skali - powiedziała Sheri Cardo, specjalistka ds. komunikacji w stanowym departamencie zdrowia.

Departament wydał ostrzeżenie, w którym urzędnicy zdecydowanie odradzali mieszkańcom spożywanie jakichkolwiek samodzielnie zebranych grzybów. Opisano w nim skupiska przypadków zatruć w okolicach Monterey i Zatoki San Francisco.

Mogło dojść do pomyłki

W zeszłym miesiącu Kalifornijski Urząd Kontroli Zatruć informował, że niektóre osoby, które uległy zatruciu, mówiły po hiszpańsku i mogły polegać na praktykach zbieractwa opracowanych poza Stanami Zjednoczonymi. Muchomory zielonawe wyglądają podobnie do innych gatunków z rodzaju Amanita, które są spożywane w Meksyku, np. Amanita tuza.

Dr Michael Stacey, urzędnik ds. zdrowia w hrabstwie Sonoma, poinstruował mieszkańców, aby kupowali grzyby wyłącznie w sprawdzonych sklepach spożywczych i u zaufanych sprzedawców.

"Wczesne deszcze i łagodna jesień spowodowały obfitość trujących muchomorów zielonawych w północnej Kalifornii" - przekazał w komunikacie prasowym.

Muchomor zielonawy to silnie trujący grzyb

Muchomor zielonawy, nazywany też sromotnikowym, to gatunek obcy w Ameryce Północnej. Do Kalifornii dotarł w latach 30. XX wieku, najprawdopodobniej wraz z importowanymi drzewkami szkółkarskimi z Europy. Rośnie zazwyczaj w pobliżu dębów, czasami sosen.

Muchomory zielonawe zawierają silnie trujące związki z grupy amatoksyn, które mogą uszkadzać nerki, wątrobę i przewód pokarmowy. Objawy zatrucia mogą pojawić się nawet po 24 godzinach i obejmują nudności, wymioty, biegunkę i bóle brzucha. W ciężkich przypadkach może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Muchomor zielonawy, zwany też sromotnikowym Źródło: Shutterstock