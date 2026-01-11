Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

USA. Kalifornia. 35 zatruć w dwa miesiące. Ekspertom "brakuje skali"

muchomor shutterstock_2590960441
Jak bezpiecznie zbierać grzyby?
Źródło: tvn24
Kalifornia zmaga się z serią przypadków zatruć muchomorami zielonawymi. Od listopada na skutek zjedzenia tych grzybów zmarły tam trzy osoby. Problem zaostrzają intensywne opady deszczu przyspieszające rozwój owocników.

Intensywne opady deszczu, które od kilku tygodni nawiedzają Kalifornię, pozwoliły odbudować się zasobom wodnym stanu. Wilgotne warunki niosą ze sobą jednak szereg niebezpieczeństw - od powodzi i lawin błotnych, po te mniej oczywiste, takie jak częstsze występowanie trujących grzybów w kalifornijskich lasach.

"Brakuje skali"

Jak podał portal NBC News, w zeszłym tygodniu mężczyzna z hrabstwa Sonoma w Kalifornii zmarł po spożyciu muchomorów zielonawych (Amanita phalloides). W okresie od 18 listopada do 4 stycznia w stanie odnotowano 35 przypadków zatruć grzybami. To niezwykle wysoka liczba - średnio w tym okresie jest ich mniej niż pięć. Aż trzy zatrucia okazały się śmiertelne.

- W tym roku zmagamy się z liczbą [zatruć - red.] tak wysoką, że brakuje skali - powiedziała Sheri Cardo, specjalistka ds. komunikacji w stanowym departamencie zdrowia.

Departament wydał ostrzeżenie, w którym urzędnicy zdecydowanie odradzali mieszkańcom spożywanie jakichkolwiek samodzielnie zebranych grzybów. Opisano w nim skupiska przypadków zatruć w okolicach Monterey i Zatoki San Francisco.

Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat

Mogło dojść do pomyłki

W zeszłym miesiącu Kalifornijski Urząd Kontroli Zatruć informował, że niektóre osoby, które uległy zatruciu, mówiły po hiszpańsku i mogły polegać na praktykach zbieractwa opracowanych poza Stanami Zjednoczonymi. Muchomory zielonawe wyglądają podobnie do innych gatunków z rodzaju Amanita, które są spożywane w Meksyku, np. Amanita tuza.

Dr Michael Stacey, urzędnik ds. zdrowia w hrabstwie Sonoma, poinstruował mieszkańców, aby kupowali grzyby wyłącznie w sprawdzonych sklepach spożywczych i u zaufanych sprzedawców.

"Wczesne deszcze i łagodna jesień spowodowały obfitość trujących muchomorów zielonawych w północnej Kalifornii" - przekazał w komunikacie prasowym.

Muchomor zielonawy to silnie trujący grzyb

Muchomor zielonawy, nazywany też sromotnikowym, to gatunek obcy w Ameryce Północnej. Do Kalifornii dotarł w latach 30. XX wieku, najprawdopodobniej wraz z importowanymi drzewkami szkółkarskimi z Europy. Rośnie zazwyczaj w pobliżu dębów, czasami sosen.

Muchomory zielonawe zawierają silnie trujące związki z grupy amatoksyn, które mogą uszkadzać nerki, wątrobę i przewód pokarmowy. Objawy zatrucia mogą pojawić się nawet po 24 godzinach i obejmują nudności, wymioty, biegunkę i bóle brzucha. W ciężkich przypadkach może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia narządów wewnętrznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Muchomor sromotnikowy (zielonawy)
Strzeż się tego grzyba. "Wystarczy jeden kapelusz, by umrzeć"
Polska
Grzyby
Niewielka pomyłka, tragiczne konsekwencje. Zasady bezpiecznego grzybobrania
Polska
Sezon na grzyby rozpoczęty
Nie tylko muchomory. Na te grzyby trzeba uważać - trujących gatunków przybywa
TVN24
Muchomor zielonawy, zwany też sromotnikowym
Muchomor zielonawy, zwany też sromotnikowym
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: ast/dd

Źródło: NBC News, County of Sonoma

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KaliforniaUSAGrzyby
Czytaj także:
Opady śniegu w Gdańsku
Atak zimy. Gmina zawiesza zajęcia w szkołach
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza
Śnieg
Zimowe ostrzeżenia dla 15 województw
Prognoza
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
Prognoza
Zima na całego w miejscowości Tychnowy (Pomorskie)
Śniegu po okna, zasypane auta. Atak zimy na waszych zdjęciach
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Świat
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Świat
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
Prognoza
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
Prognoza
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
Świat
Śnieżyca
"Bądźmy czujni i ostrożni". Trzy osoby zmarły
Silny mróz w Sobolewie na Mazowszu
Pokazujecie swoje termometry. Jak zimno jest u was
Smog
Zła jakość powietrza. Wysłano alert RCB
Smog
Jezioro Balaton w styczniu
Zamarzło jedno z najsłynniejszych jezior Europy
Świat
Mroźne wzory
Zimna noc. Tam mróz ścisnął najsilniej
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Prognoza
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Świat
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Świat
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
Świat
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Prognoza
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Prognoza
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Prognoza
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Świat
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom