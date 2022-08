Susza odsłoniła kolejne szczątki na dnie jeziora Mead. To już czwarty taki przypadek

Władze Służby Parków Narodowych w USA (National Park Service) przekazały, że pracownicy zostali wezwani do szczątków znalezionych w sobotę około godziny 11 - podała agencja prasowa Associated Press. Odkryto je w rejonie plaży Swim Beach. Aby je wydobyć, konieczna była pomoc nurków.

Tajemnica jeziora Mead

Powierzchnia jeziora sięga ponad 600 kilometrów kwadratowych, co czyni go największym sztucznym zbiornikiem w kraju. W jeziorze przez trwającą od dwóch dekad suszę opada woda. 2 maja żeglarze trafili tam na beczkę z ludzkim ciałem. Policja uważa, że szczątki należały do mężczyzny, który zmarł od rany postrzałowej, a ciało zostało prawdopodobnie porzucone w połowie lat 70. do początku lat 80. Tydzień później odkryto kolejne zwłoki w rejonie Callville Bay.