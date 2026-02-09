Logo TVN24
Świat

Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała

Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Źródło: CIRA/NOAA/Reuters
Na skutym lodem jeziorze Erie na pograniczu amerykańsko-kanadyjskim pojawiła się ogromna szczelina, którą zarejestrowano na zdjęciach satelitarnych. Eksperci wyjaśnili, jak powstała i kiedy może zniknąć.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Erie to czwarte co do wielkości jezioro w kompleksie pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej, wysunięte najdalej na południe. Na początku lutego niemal w całości znalazło się pod lodem. Jak podała amerykańska Narodowa Administracja do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA), zasięg pokrywy lodowej na jeziorze osiągnął 95 procent.

Ogromna szczelina na jeziorze Erie

Pokrywa lodowa na jeziorze Erie jednak ciągle się zmienia. Zdjęcia wykonane przez satelitę NOAA-20 ujawniły, że w wyniku działalności silnego wiatru wiejącego z kierunków wschodnich pojawiła się na niej spora szczelina. Jak oszacował profil Erie Weather Now w mediach społecznościowych, w najszerszym miejscu ma ona od 1,6 do 3,2 kilometra szerokości.

Jak wyjaśniło Erie Weather Now, nawet tak duże pęknięcia w pokrywie lodowej jak to, które pojawiło się na jeziorze Erie, są często tymczasowe. Po zmianie kierunku wiatru na zachodni w nadchodzących dniach lód ponownie zacznie dryfować i kompresować się, co prawdopodobnie doprowadzi do stopniowego zamknięcia się szczeliny.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, Erie Weather Now, NOAA Research

Źródło zdjęcia głównego: CIRA/NOAA/Reuters

