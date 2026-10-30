Świat USA. Jeleń rozbił szybę i wpadł do pralni. Nagranie Matylda Dziechcińska |

Jeleń spustoszył pralnię Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do zdarzenia doszło we wtorek w amerykańskim mieście Winston-Salem. Na nagraniach udostępnionych przez właściciela pralni w mediach społecznościowych widać parking w piękny, słoneczny dzień. Nic nie zapowiadało chaosu, jaki nastąpił chwilę potem.

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Jeleń wpadł do pralni. Nagranie

Nagle przed budynkiem pojawił się jeleń. Zwierzę przeskoczyło nad jednym z samochodów i zderzyło się z kobietą, która próbowała wejść do pojazdu. Po chwili jeleń ruszył w stronę pralni, rozbił szybę i wpadł do środka.

- Odłamki szkła i wózki były wszędzie, a ludzie wskakiwali na stoły - relacjonował Corey Pendergrass, właściciel pralni, w której doszło do tej niecodziennej sytuacji.

Jeleń wskoczył do pralni Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

"Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion"

Jeleń przebiegł główną alejką, uderzając po drodze w koszyki na pranie i śmieci, a także w jeden z automatów do gier. Zanim zwierzę wydostało się na zewnątrz budynku, wskoczyło jeszcze na jedną z pralek.

- Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion, nie spodziewasz się, że coś takiego się wydarzy. Po prostu jesteśmy wdzięczni, że możemy dalej prowadzić działalność i pracować - powiedział Pendergrass. Mężczyzna dodał też, że kobieta na którą wpadł jeleń przed budynkiem, odjechała wkrótce po tym zdarzeniu.

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