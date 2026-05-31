Świat Jak trzysta ton trotylu. Podwójny huk i drżenie ziemi w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Posytek |

Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych Źródło wideo: Tammy Tinkham/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Tammy Tinkham/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, po godzinie 14 miejscowego czasu. Jego świadkami było wielu mieszkańców Nowej Anglii, czyli północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych.

Co odpowiadało za huk i drżenie

Okazało się, że za grom dźwiękowy i wstrząsy odpowiedzialny był przelatujący meteor. Potwierdziła to amerykańska agencja kosmiczna NASA, powołując się na obrazy zarejestrowane przez satelitę GOES-19 NOAA.

- Meteor najprawdopodobniej rozpadł się na wysokości 64 kilometrów nad północno-wschodnim Massachusetts i południowo-wschodnim New Hampshire. Energia uwolniona podczas rozpadu jest szacowana na około 300 ton trotylu, co tłumaczy głośny huk - podała NASA w oświadczeniu.

#MeteorSighting: Eyewitnesses in New England and @NOAA’s GOES-19 satellite reported a bright fireball on Saturday, May 30, at 2:06 p.m EDT accompanied by a loud noise. The meteor appears to have fragmented at an altitude of 40 miles over northeast MA and southeast NH. The energy… — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) May 30, 2026 Rozwiń

Przelot meteoru potwierdziło także Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe. Koordynator programu obserwacji zjawisk świetlnych Robert Lunsford przekazał, że zgłoszenia w tej sprawie obejmowały obszar od stanu Delaware na wschodnim wybrzeżu USA po Montreal w Kanadzie. Świadkowie zjawiska wskazywali na podwójny huk, drżenie gruntu i jasną kulę ognia, która "wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie".

Lunsford stwierdził, że meteor miał około metra średnicy. Dodał, że większość tego typu obiektów spala się przed dotarciem do powierzchni, a jeśli fragmenty przetrwały, mogły spaść do oceanu. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) potwierdziła, że sejsmografy nie zarejestrowały trzęsienia ziemi, choć otrzymała zgłoszenia o drżeniach. Lokalne służby nie poinformowały o zniszczeniach ani rannych.

Prędkość, z jaką meteoryty wchodzą w ziemską atmosferę, jest bardzo wysoka i wynosi od 40 do nawet ponad 250 tysięcy kilometrów na godzinę. Efektem są fale uderzeniowe o bardzo dużej sile.