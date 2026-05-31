Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jak trzysta ton trotylu. Podwójny huk i drżenie ziemi w Stanach Zjednoczonych

|
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Źródło wideo: Tammy Tinkham/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Tammy Tinkham/2026 Cable News Network All Rights Reserved
W sobotnie popołudnie wielu mieszkańców północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych usłyszało głośny huk i poczuło drżenie ziemi. Specjaliści wyjaśnili, co odpowiadało za te odczucia.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, po godzinie 14 miejscowego czasu. Jego świadkami było wielu mieszkańców Nowej Anglii, czyli północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych.

Co odpowiadało za huk i drżenie

Okazało się, że za grom dźwiękowy i wstrząsy odpowiedzialny był przelatujący meteor. Potwierdziła to amerykańska agencja kosmiczna NASA, powołując się na obrazy zarejestrowane przez satelitę GOES-19 NOAA.

- Meteor najprawdopodobniej rozpadł się na wysokości 64 kilometrów nad północno-wschodnim Massachusetts i południowo-wschodnim New Hampshire. Energia uwolniona podczas rozpadu jest szacowana na około 300 ton trotylu, co tłumaczy głośny huk - podała NASA w oświadczeniu.

Przelot meteoru potwierdziło także Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe. Koordynator programu obserwacji zjawisk świetlnych Robert Lunsford przekazał, że zgłoszenia w tej sprawie obejmowały obszar od stanu Delaware na wschodnim wybrzeżu USA po Montreal w Kanadzie. Świadkowie zjawiska wskazywali na podwójny huk, drżenie gruntu i jasną kulę ognia, która "wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie".

Lunsford stwierdził, że meteor miał około metra średnicy. Dodał, że większość tego typu obiektów spala się przed dotarciem do powierzchni, a jeśli fragmenty przetrwały, mogły spaść do oceanu. Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) potwierdziła, że sejsmografy nie zarejestrowały trzęsienia ziemi, choć otrzymała zgłoszenia o drżeniach. Lokalne służby nie poinformowały o zniszczeniach ani rannych.

Prędkość, z jaką meteoryty wchodzą w ziemską atmosferę, jest bardzo wysoka i wynosi od 40 do nawet ponad 250 tysięcy kilometrów na godzinę. Efektem są fale uderzeniowe o bardzo dużej sile.

Tajemniczy huk w środku dnia. "Co to było, do diabła?!"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tajemniczy huk w środku dnia. "Co to było, do diabła?!"

Źródło: CBS News, NBC News, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
pc
KGB, mafia i skorumpowani polscy urzędnicy
Ewa Galica, Norbert Frątczak
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
TVN24
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
USA
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
Wołodymyr Zełenski
IRIS-T dotarł na Ukrainę. Apel Zełenskiego
TVN24
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
TVN24
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
hawana kuba shutterstock_2708972419
Wyłączyli główną elektrownię. Ponad połowa kraju nie ma prądu
BIZNES
Wypadek pod Siedlcami z udziałem karetki
Roztrzaskany ambulans. Cztery osoby w szpitalu
WARSZAWA
Uderzył w słup, był nietrzeźwy
Pijany uderzył w słup, miał ponad dwa promile
WARSZAWA
Ulewa, ulewy, deszcz
Ostrzeżenia IMGW w ośmiu województwach
Prognoza
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Darmowe bilety na galę Trumpa, ale trzeba konkretnie wyglądać
BIZNES
imageTitle
Zepsute urodziny Świątek. Dostała lekcję w Paryżu
EUROSPORT
Ta furgonetka miała spłonąć na ulicach Paryża w wyniku zamieszek po wygranej PSG w Lidze Mistrzów
FAŁSZParyż "wygląda jak strefa wojenna"? To nie te zamieszki
Michał Istel
Amsterdam, Holandia
Turyści zalali to miasto. Padł kolejny rekord
BIZNES
Paryż świętuje zwycięstwo PSG
Zamieszki we Francji. Kilkuset zatrzymanych, ranni policjanci
TVN24
Zniszczenia w Balcarzowicach (woj. opolskie) widoczne z kamery drona
"Obraz jest postapokaliptyczny"
Polska
52-latek podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca w 1999 r. trafił do aresztu
Jest podejrzany o zlecenie zabójstwa ojca. Po 27 latach usłyszał zarzuty
Radom
1 godz 30 min
_smierc_na_morzu3
"Podróż VIP" zamieniła się w koszmar. "Nie mogłam uwierzyć, że dzieje się to w UE"
24 min
Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
PremieraZnaleźliśmy informacje, które rozbrajają propagandę PiS
TVN24
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn
Rijeka, Chorwacja
Co dalej z pociągiem do Chorwacji? Takie plany na PKP
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Jednostka wojskowa imienia "bohaterów UPA". MSZ Ukrainy zabrało głos
TVN24
Polska 2050. Plansza z logiem
Wybory przewodniczącego Polski 2050. Decyzja prokuratury
TVN24
Policja Polska
Makabryczne odkrycie w Łobzie. Ciało mężczyzny z raną na szyi
TVN24
Spłoszone konie biegały po Rzymie
Konie galopowały po Rzymie. "To wszystko moja wina"
Świat
Robert Biedroń
"Czy można czekać dłużej niż całe życie?". Biedroń chce rozmawiać z Nawrockim
TVN24
Parafia Przemienienia Pańskiego i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrówce Wielkiej
Najpierw "Kiedy ranne wstają zorze", później dzwony co godzinę. Ksiądz ukarany
Piotr Krysztofiak
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
TVN24
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
imageTitle
Nieoczekiwany problem Chwalińskiej. "Mam nadzieję, że są wolne miejsca"
EUROSPORT
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom