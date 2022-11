Pod chłopcem załamał się lód. Nagranie z akcji ratunkowej

Jak poinformowała policja w komunikacie, w środę po południu zostali wezwani do chłopca, który wpadł do zbiornika retencyjnego po tym, jak załamał się pod nim lód oraz do kobiety, która wskoczyła do wody, chcąc go uratować. Do zdarzenia doszło w jednym z kompleksów apartamentów w Aurorze. Według funkcjonariuszy chłopiec wszedł na zamarznięty fragment stawu po piłkę.