Dwa osamotnione łabędzie poruszyły mieszkańców Illinois

Dwa łabędzie - czarny i biały - z parku Tri-Township Park w miejscowości Troy w stanie Illinois niedawno utraciły swoje partnerki. Samotność bardzo doskwiera ptakom. Jak opowiadał James Newcombe, pracownik parku, łabędź czarny spędza większość czasu przy automacie z napojami, wpatrując się w swoje odbicie.
- On myśli, że to jego partnerka i nie chce się stamtąd ruszyć - tłumaczy Newcombe. Aby odwiedzający zrozumieli nietypowe zachowanie ptaka, bo przy automacie pojawiła się tabliczka wyjaśniająca sytuację.
Z kolei biały łabędź radzi sobie ze stratą inaczej - pływa samotnie po jeziorze, jakby wciąż szukał swojej towarzyszki.
- To trochę smutne - przyznaje mieszkanka Troy Stacy Morales.
Troska o to, by nikt nie czuł się samotny
Losami ptaków przejęli się okoliczni mieszkańcy. Kiedy w mediach społecznościowych ogłoszono zbiórkę pieniędzy na zakup dwóch nowych łabędzic z pobliskiego rancza, reakcja mieszkańców była natychmiastowa.
- W ciągu 24 godzin udało się zebrać prawie całą kwotę potrzebną, by sprowadzić nową partnerkę dla czarnego łabędzia. Teraz zbieramy na towarzyszkę dla białego - mówi Newcombe. Zdaniem inicjatorów akcji, to coś więcej niż tylko troska o ptaki. - To nie tylko dbanie o dwa łabędzie. To troska o wspólnotę, o to, by nikt nie czuł się samotny - dodaje Newcombe.
Jak zauważa Morales, ta historia przypomina, że każdy, nawet najmniejszy gest empatii, potrafi przynieść ciepło w zimny dzień. - To trochę jak wtedy, gdy tracimy kogoś bliskiego - brak tej obecności naprawdę się czuje - mówi mieszkanka Troy.
