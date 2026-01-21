Dwa osamotnione łabędzie poruszyły mieszkańców Illinois

Mieszkańcy miejscowości Troy szukają parterek dla osamotnionych łabędzi Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Dwa łabędzie - czarny i biały - z parku Tri-Township Park w miejscowości Troy w stanie Illinois niedawno utraciły swoje partnerki. Samotność bardzo doskwiera ptakom. Jak opowiadał James Newcombe, pracownik parku, łabędź czarny spędza większość czasu przy automacie z napojami, wpatrując się w swoje odbicie.

- On myśli, że to jego partnerka i nie chce się stamtąd ruszyć - tłumaczy Newcombe. Aby odwiedzający zrozumieli nietypowe zachowanie ptaka, bo przy automacie pojawiła się tabliczka wyjaśniająca sytuację.

Z kolei biały łabędź radzi sobie ze stratą inaczej - pływa samotnie po jeziorze, jakby wciąż szukał swojej towarzyszki.

- To trochę smutne - przyznaje mieszkanka Troy Stacy Morales.

Czarny łabędź wypatrujący w automacie swojej partnerki

Troska o to, by nikt nie czuł się samotny

Losami ptaków przejęli się okoliczni mieszkańcy. Kiedy w mediach społecznościowych ogłoszono zbiórkę pieniędzy na zakup dwóch nowych łabędzic z pobliskiego rancza, reakcja mieszkańców była natychmiastowa.

- W ciągu 24 godzin udało się zebrać prawie całą kwotę potrzebną, by sprowadzić nową partnerkę dla czarnego łabędzia. Teraz zbieramy na towarzyszkę dla białego - mówi Newcombe. Zdaniem inicjatorów akcji, to coś więcej niż tylko troska o ptaki. - To nie tylko dbanie o dwa łabędzie. To troska o wspólnotę, o to, by nikt nie czuł się samotny - dodaje Newcombe.

Jak zauważa Morales, ta historia przypomina, że każdy, nawet najmniejszy gest empatii, potrafi przynieść ciepło w zimny dzień. - To trochę jak wtedy, gdy tracimy kogoś bliskiego - brak tej obecności naprawdę się czuje - mówi mieszkanka Troy.