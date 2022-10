Poszedł na spacer z psem, złapał aligatora. "Zauważył coś ruszającego się w zaroślach"

Pewien mieszkaniec miasta New Plymouth w stanie Idaho podczas spaceru z psem natknął się na aligatora. Sam schwytał gada i umieścił go w przyczepie dla koni. Zwierzę miało ponad metr długości.

Urzędnicy z departamentu zajmującego się ochroną zwierząt w stanie Idaho (Idaho Department of Fish and Game) otrzymali w czwartek wieczorem nietypowe wezwanie. Dotyczyło znalezionego w okolicach miasta New Plymouth aligatora. Telefon wykonał pewien spacerowicz, który znalazł gada w czasie przechadzki z psem.

Aligator w zaroślach

Mieszkaniec New Plymouth samodzielnie schwytał aligatora, a następnie umieścił go w przyczepie dla koni i zadzwonił do urzędników. Jeden z nich odebrał go następnego ranka.