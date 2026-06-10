Po załamaniu pogody ratowali ludzi z aut i dachów
We wtorek na Wielkich Równinach w środkowych Stanach Zjednoczonych zapanowała bardzo niebezpieczna aura. Przez region przetoczyły się silne burze, przynosząc silny porywy wiatru i krótkotrwałe, ale ulewne opady deszczu, które wywołały powodzie błyskawiczne.
Huraganowe porywy wiatru
W stanie Kansas porywy wiatru osiągały wartości kojarzone z huraganami. Na lotnisku w mieście Salina lokalny oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS) zarejestrował podmuchy przekraczające 180 kilometrów na godzinę. W wielu innych miejscach odnotowano porywy powyżej 100 km/h.
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Tak silny wiatr spowodował poważne uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Z danych lokalnego dostawcy energii wynika, że we wtorek rano prądu nie miało po kilkanaście tysięcy domów i firm w miastach Topeka i Salina. Przerwy w dostawie energii elektrycznej dotknęły również wiele innych miejscowości w środkowej i wschodniej części stanu.
Ratowali ludzi z samochodów i dachów
W Kansas zagrożenie stanowiły nie tylko porywy wiatru, ale także powodzie błyskawiczne wywołane przez ulewy. Groźnie było we wspomnianej Topece. Jak podała gazeta "The Topeka Capital-Journal", miejscowe służby ratowały ludzi z pojazdów uwięzionych przez wzbierającą wodę. Z tylko jednego auta służby wyciągnęły pięć osób.
Groźnie było także w Indianie. Stacja ABC News przekazała, że w mieście Lanesville w kilka godzin spadło ponad 200 litrów deszczu na metr kwadratowy. Tak obfite opady w krótkim czasie doprowadziły do powodzi błyskawicznych. Stacja WHAS relacjonowała, że w wielu hrabstwach służby ratowały mieszkańców z dachów domów. Siła żywiołu zaskoczyła nawet doświadczonych strażaków.
- Robię to 30 lat, ale to pierwszy raz, gdy widzę coś takiego - powiedział strażak Ryan Houchen, który brał udział w działaniach ratunkowych w Indianie.
Redagował dd