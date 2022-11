Zawaliła się część molo, dochodzi do erozji plaż. Nicole na Florydzie

Nicole z siłą huraganu uderzyła we wschodnie wybrzeże Florydy i przeniosła się na zachód. Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) poinformowało, że żywioł osłabł i jest klasyfikowany jako burza tropikalna, wciąż jednak niesie ze sobą silny wiatr i zagraża kilku stanom. Na Florydzie ponad 200 tysięcy odbiorców straciło dostęp do prądu.

Nicole uderzyła w czwartek z siłą huraganu pierwszej kategorii w pięciostiopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona we wschodnie wybrzeże Florydy, na północ od Miami. Wiatr osiągał wówczas tam prędkość 120 kilometrów na godzinę. Na przylądku Canaveral, gdzie znajduje się baza sił kosmicznych, wiało do 112 km/h. CNN podkreśla, że to pierwszy huragan, który uderzył w Stany Zjednoczone w listopadzie od prawie 40 lat, czyli od czasu huraganu drugiej kategorii Kate w 1985 roku, który również nawiedził Florydę. Sezon na huragany na Oceanie Atlantyckim trwa od 1 czerwca do 30 listopada.