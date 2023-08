Był dom, nie ma domu. Rozpadł się na kawałki pod naporem wody

Floryda zaczyna liczyć straty, które szacowane są obecnie na 9,36 miliarda dolarów. Szczególnie dotknięty został region Big Bend w rejonie północno-zachodniego wybrzeża. To najsilniejszy huragan, który uderzył w tamtym miejscu od ponad 125 lat.

Fala w godzinę pochłonęła dom

Huragan przyczynił się do śmierci co najmniej dwóch osób w dwóch hrabstwach Florydy. Byli to kierowcy, którzy stracili panowanie nad pojazdami w silnym deszczu. Zginęli oni jeszcze przed dotarciem żywiołu na ląd - przekazała agencja Florida Highway Patrol.