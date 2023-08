Idalia wędruje przez Karolinę Południową. Niesie ulewny deszcz, a także zagrożenie tornadami

Idalia uderzyła w USA. Żywioł jest obecnie burzą tropikalną i przemieszcza się nad Karoliną Południową. Chociaż osłabł, to nadal niesie ze sobą obfite opady deszczu, które powodują rozległe powodzie. - Teraz najgorsza sytuacja jest w Charleston w Karolinie Południowej. Woda zalewa tę historyczną metropolię - powiedział Jan Pachlowski, korespondent TVN24, przebywający obecnie na Florydzie.

- Teraz najgorsza sytuacja jest w Charleston w Karolinie Południowej. Miasto to ogarnięte jest bardzo wysokimi falami, woda zalewa tę historyczną metropolię - powiedział w czwartek rano na antenie TVN24 Jan Pachlowski, korespondent TVN24, przebywający obecnie na Florydzie. Dodał, że wiatr osiąga obecnie prędkość 120 kilometrów na godzinę. - Jeszcze kilkanaście godzin temu, gdy zbliżał się do zachodniej Florydy, prędkość wiatru dochodziła nawet do 200 kilometrów na godzinę - zaznaczył.