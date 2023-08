Huragan Idalia uderzył we Florydę

Huragan Idalia uderzył w północną Florydę jako huragan trzeciej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Żywioł przyniósł ze sobą wiatr o prędkości 200 kilometrów na godzinę i jeszcze silniejsze podmuchy, co czyni go najpotężniejszym huraganem, jaki nadciągnął nad ten region od ponad stulecia. Amerykańscy meteorolodzy ostrzegają przed zabójczymi falami, które wdzierają się głęboko w ląd.

Ewakuacja w 28 hrabstwach

We wtorek wieczorem władze wydały nakaz ewakuacji dla mieszkańców co najmniej 28 z 67 hrabstw Florydy. - Jeśli się nie ewakuowałeś, musisz to zrobić teraz - powiedział Kevin Guthrie, szef zarządzania kryzysowego na Florydzie podczas wieczornego briefingu prasowego. - Musisz porzucić to, co robisz. Musisz iść do swojego pokoju, spakować swoje rzeczy i udać się w bezpieczne miejsce - dodał.