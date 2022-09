Huragan Ian uderzył we Florydę. Setki tysięcy ludzi bez prądu, "fale są niesamowicie wysokie"

Ian, który jest huraganem czwartej kategorii, uderzył w południowo-zachodnie wybrzeże Florydy w pobliżu wyspy Cayo Costa - poinformowało amerykańskie Krajowe Centrum Huraganów (NHC). Niesie ze sobą wiatr wiejący do 240 kilometrów na godzinę.

W środę około godziny 15.05 lokalnego czasu (w Polsce o godzinie 21.05) huragan Ian uderzył w południowo-zachodnie wybrzeże Florydy w pobliżu wyspy Cayo Costa - poinformowało amerykańskie Krajowe Centrum Huraganów (NHC). Jest huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Uznawany jest za "ekstremalnie niebezpieczny", bowiem prędkość wiatru, jaka mu towarzyszy, osiąga do 240 kilometrów na godzinę.

- To jest burza , o której będziemy mówić przez wiele lat, to historyczne wydarzenie - przekazał Ken Graham, dyrektor Krajowej Służby Pogodowej (NWS).

Odwołano ponad dwa tysiące lotów

Gubernator Florydy - Ron DeSantis zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności i pozostanie w domach, ponieważ żywioł wkrótce uderzy w ląd.

- W pewnym momencie może się wydawać, że zapanował spokój, ale to może oznaczać, że znalazłeś się w oku huraganu - powiedział gubernator. Po południu czasu lokalnego bez prądu pozostawało 470 tysięcy odbiorców, ale w związku ze skutkami żywiołu awarii będzie więcej. - To będą powszechne przerwy w dostawie prądu, szczególnie w południowo-zachodniej Florydzie - podkreślił DeSantis.

Odwołano ponad dwa tysiące lotów z uwagi na zagrożenie związane z huraganem. Obszary od Englewood po plażę Bonita i port Charlotte może nawiedzić fala sztormowa dochodząca nawet do 5,5 metrów wysokości.

"To będą paskudne dni"

W środę rano gubernator Florydy mówił, że mieszkańcy hrabstw Collier, Lee, Charlotte i Sarasota nie mogą się już bezpiecznie ewakuować. Wezwał ich do pozostania w domach.

- Nadszedł czas, aby ukryć się i przygotować na tę burzę, bo jest ona potężna - mówił Ron DeSantis. - To będą paskudne dwa-trzy dni - dodał gubernator.

Dyrektor ds. komunikacji hrabstwa Sarasota na Florydzie - Jamie Carson, powiedział mieszkańcom, że to ostatni moment, aby dostać się do centrów ewakuacyjnych.

- Jeśli nadal możesz bezpiecznie dotrzeć do centrum ewakuacyjnego, schronu ewakuacyjnego lub domu przyjaciela albo członka rodziny, to zrób to - zaapelował w środę na briefingu prasowym Jamie Carson.