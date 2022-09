"Ekstremalnie niebezpieczny" huragan Ian coraz bliżej Florydy. "To będą paskudne dni"

Ian przybrał w środę na sile i stał się niezwykle niebezpiecznym huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Niewiele mu brakuje, aby stać się huraganem piątej kategorii. Niesie ze sobą wiatr wiejący z prędkością 250 kilometrów na godzinę oraz ulewne opady, a także ryzyko tornad. - Nadszedł czas, aby ukryć się i przygotować na tę burzę, bo jest ona potężna - mówił gubernator stanu Floryda Ron DeSantis. - To będą paskudne dwa-trzy dni - dodał.

Ian jest huraganem czwartej kategorii w skali Saffira-Simpsona, uznawany jest za "ekstremalnie niebezpieczny". W środę po południu naszego czasu znajdował się około 100 kilometrów na południowy zachód od miasta Punta Gorda na Florydzie. Prędkość wiatru, jaka mu towarzyszy, osiąga do 250 kilometrów na godzinę. Jak podało amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC), żywioł może spowodować katastrofalne zniszczenia na półwyspie Floryda. Nieco osłabnie dopiero, gdy dotrze do lądu.

Obszary od Englewood po plażę Bonita i port Charlotte może nawiedzić fala sztormowa dochodząca nawet do 5,5 metrów wysokości.

"To będą paskudne dni"

Gubernator Florydy - Ron DeSantis poinformował w środę, że mieszkańcy hrabstw Collier, Lee, Charlotte i Sarasota nie mogą się już bezpiecznie ewakuować. Wezwał ich do pozostania w domach.

- Nadszedł czas, aby ukryć się i przygotować na tę burzę , bo jest ona potężna - mówił Ron DeSantis. - To będą paskudne dwa-trzy dni - dodał gubernator.

Dyrektor ds. komunikacji hrabstwa Sarasota na Florydzie - Jamie Carson, powiedział mieszkańcom, że to ostatni moment, aby dostać się do centrów ewakuacyjnych.

- Jeśli nadal możesz bezpiecznie dotrzeć do centrum ewakuacyjnego, schronu ewakuacyjnego lub domu przyjaciela albo członka rodziny, to zrób to - zaapelował w środę na briefingu prasowym Jamie Carson.