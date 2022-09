Setki tysięcy ludzi bez prądu, "fale są niesamowicie wysokie". Ian bliski uderzenia w ląd

Huragan Ian zbliża się do Florydy. Towarzyszy mu wiatr wiejący z prędkością do 250 kilometrów na godzinę. W wyniku żywiołu setki tysięcy gospodarstw domowych straciło prąd. - W pewnym momencie może się wydawać, że zapanował spokój, ale to może oznaczać, że znalazłeś się w oku huraganu - powiedział Ron DeSantis, gubernator Florydy.