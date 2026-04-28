Świat Prawie trafił na talerz. To okaz jeden na pięćdziesiąt milionów

Homar chimera złowiony w Cape Cod Źródło: NOAA Fisheries Service

Wyjątkowy okaz homara został złowiony 16 kwietnia w pobliżu Cape Cod w Massachusetts. Załoga łodzi rybackiej natychmiast zwróciła uwagę na skorupiaka o brązowo-pomarańczowej skorupie. Tułów zwierzęcia wydawał się podzielony idealnie na pół. Jak się później okazało, do ich sieci trafił okaz występujący raz na pięćdziesiąt milionów.

"Zamiast na rynek, trafi w zupełnie wyjątkowe miejsce" - napisała w sieci firma Wellfleet Shellfish Company, która złowiła homara.

Przekazany do historycznego akwarium

Łowcy homarów postanowili przekazać niezwykłego skorupiaka w ręce ekspertów z Woods Hole Science Aquarium - instytutucji zarządzanej przez Narodową Agencję ds. Rybołówstwa i Oceanów (NOAA). Akwarium powstało w 1875 roku i jest najstarszym publicznym akwarium w Stanach Zjednoczonych. Obecnie przechodzi remont, ale jego przedstawiciele poinformowali, że dwukolorowy homar będzie jednym z pierwszych zwierząt, które zostaną tam pokazane po ponownym otwarciu.

- Homary o nietypowym ubarwieniu często nie mają kamuflażu pozwalającego na dłuższe przetrwanie, więc fakt, że ten osobnik osiągnął wagę ponad 1,3 kilograma oznacza, że ​​przeszedł wiele - wyjaśnił Dan Brandt, dyrektor operacyjny Wellfleet Shellfish Company

Obecnie dwukolorowa samica przebywa w specjalnym zbiorniku w znajdującym się niedaleko Laboratorium Biologii Morskiej. Jest pod stałą opieką ekspertów, którzy debatują nad tym, jakie nadać jej imię.

Niezwykle rzadka mutacja

Homar z Massachusetts jest chimerą. To rzadka anomalia genetyczna, która u tych zwierząt przejawia się dwukolorowym pancerzem. Linia zmiany ubarwienia może przebiegać idealnie na środku, przez co osobnik wygląda, jakby był "zlepiony" z części pochodzących od dwóch homarów. Mutacja jest efektem połączenia oddzielnych zarodków w jeden na wczesnym etapie rozwoju. Czasami, ale nie zawsze, chimera posiada także narządy obu płci.

Szacuje się, że homar chimera występuje raz na pięćdziesiąt milionów, jednak nie jest to najrzadszy okaz tego skorupiaka. Ten "tytuł" należy do całkowicie białego homara albinosa, który pojawia się raz na sto milionów.