Świat Trzęsienie poruszyło ludzi na wyspie. "Trwało dość długo" Krzysztof Posytek

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie

Ziemia zatrzęsła się na Hawajach w sobotę o godzinie 9.46 polskiego czasu (w piątek o godz. 21.46 lokalnego czasu) na wyspie Hawai'i, największej w archipelagu, około 13 kilometrów na południe miejscowości Honaunau-Napoopoo. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 22 kilometrów. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) oceniła magnitudę trzęsienia na 6.

"Nasz dom dosłownie trząsł się z boku na bok"

Zgodnie z informacjami podanymi przez USGS trzęsienie ziemi było odczuwalne nie tylko na Hawai'i, lecz także na innych wyspach archipelagu - Maui i Oahu. Wstrząsy przestraszyły mieszkańców.

- To było straszne, bardzo gwałtowne. Nasz dom dosłownie trząsł się z boku na bok. Bardzo przerażający był też czas trwania wstrząsów, trwało to dość długo - powiedziała w rozmowie z portalem Hawaii News Now Lacy Deniz, mieszkanka Honaunau-Napoopoo.

Kobieta dodała, że w momencie trzęsienia w domu była też jej mama. Musiała ochronić jej małe dziecko, bo z szafek zaczęły wypadać naczynia. - Mój syn raczkował po podłodze, więc mama musiała stanąć nad nim i go osłaniać. (...) Oberwała naczyniami - relacjonowała.

Czy pobliski wulkan przyczynił się do trzęsienia

Kilkadziesiąt kilometrów od epicentrum trzęsienia znajduje się wulkan Kilauea, jeden z najaktywniejszych na Ziemi - wybucha epizodycznie od 23 grudnia 2024 roku. Hawajskie Obserwatorium Wulkanologiczne (HVO) jest zdania, że wstrząsy nie mają związku z aktywnością wulkanu.

"Głębokość, lokalizacja i zarejestrowane fale sejsmiczne podczas trzęsienia ziemi wskazują, że przyczyną było naprężenie powstałe w wyniku uginania się płyty oceanicznej pod wpływem ciężaru łańcucha Hawajów" - podało HVO w oświadczeniu. Obserwatorium, powołując się na modele prognostyczne, twierdzi, że następna erupcja wulkanu ma nastąpić między 24 a 27 maja.

Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami (PTWC) podało, że nie ma ryzyka tsunami.

