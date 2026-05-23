Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trzęsienie poruszyło ludzi na wyspie. "Trwało dość długo"

|
Trzęsienie ziemi na Hawajach
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere
Źródło zdj. gł.: USGS
Hawaje nawiedziło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6. Przerażeni mieszkańcy relacjonowali, że wstrząsy były mocno odczuwalne. Specjaliści sprawdzili, czy za trzęsienie odpowiada aktywność pobliskiego wulkanu.

Ziemia zatrzęsła się na Hawajach w sobotę o godzinie 9.46 polskiego czasu (w piątek o godz. 21.46 lokalnego czasu) na wyspie Hawai'i, największej w archipelagu, około 13 kilometrów na południe miejscowości Honaunau-Napoopoo. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 22 kilometrów. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) oceniła magnitudę trzęsienia na 6.

"Nasz dom dosłownie trząsł się z boku na bok"

Zgodnie z informacjami podanymi przez USGS trzęsienie ziemi było odczuwalne nie tylko na Hawai'i, lecz także na innych wyspach archipelagu - Maui i Oahu. Wstrząsy przestraszyły mieszkańców.

- To było straszne, bardzo gwałtowne. Nasz dom dosłownie trząsł się z boku na bok. Bardzo przerażający był też czas trwania wstrząsów, trwało to dość długo - powiedziała w rozmowie z portalem Hawaii News Now Lacy Deniz, mieszkanka Honaunau-Napoopoo.

Kobieta dodała, że w momencie trzęsienia w domu była też jej mama. Musiała ochronić jej małe dziecko, bo z szafek zaczęły wypadać naczynia. - Mój syn raczkował po podłodze, więc mama musiała stanąć nad nim i go osłaniać. (...) Oberwała naczyniami - relacjonowała.

Trzęsienie ziemi na Hawajach
Trzęsienie ziemi na Hawajach
Źródło zdjęcia: USGS

Czy pobliski wulkan przyczynił się do trzęsienia

Kilkadziesiąt kilometrów od epicentrum trzęsienia znajduje się wulkan Kilauea, jeden z najaktywniejszych na Ziemi - wybucha epizodycznie od 23 grudnia 2024 roku. Hawajskie Obserwatorium Wulkanologiczne (HVO) jest zdania, że wstrząsy nie mają związku z aktywnością wulkanu.

"Głębokość, lokalizacja i zarejestrowane fale sejsmiczne podczas trzęsienia ziemi wskazują, że przyczyną było naprężenie powstałe w wyniku uginania się płyty oceanicznej pod wpływem ciężaru łańcucha Hawajów" - podało HVO w oświadczeniu. Obserwatorium, powołując się na modele prognostyczne, twierdzi, że następna erupcja wulkanu ma nastąpić między 24 a 27 maja.

Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami (PTWC) podało, że nie ma ryzyka tsunami.

Ziemia zatrzęsła się na hiszpańskich wyspach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziemia zatrzęsła się na hiszpańskich wyspach

Źródło: Reuters, Hawaii News Now
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
27 min
Pokrowsk - reportaż Superwizjera
To prawdziwe piekło na ziemi. I najważniejszy cel ludzi Putina
TVN24
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Trzęsienia ziemiHawajeUSAwulkany
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko. Jest reakcja premiera
TVN24
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Influencer wjechał autem nad Morskie Oko
Wjechał autem nad Morskie Oko. "Nie zauważyłem znaku"
TVN24
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
Sławomir Cenckiewicz
Służby przed blokiem Cenckiewicza. Komunikat policji
TVN24
5-latek postrzelony przez brata, zdjęcia szpitala
Pięciolatek postrzelony przez brata. Dramat podczas zabawy w ogrodzie
TVN24
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
dron lotwa policja
Niezidentyfikowany dron wpadł do jeziora i eksplodował
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosja za kilka miesięcy "może nie być już w stanie negocjować z pozycji siły"
TVN24
Zbigniew Ziobro
"Jeśli to prawda...". Demokraci piszą do Rubio w sprawie Ziobry
TVN24
pap_20241203_01F
Odsiaduje dożywocie. Jej torebki sprzedano na aukcji za setki tysięcy dolarów
BIZNES
Itamar Ben-Gvir
Kolejny kraj zakazuje wjazdu izraelskiemu ministrowi
TVN24
Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
LOT kontra Boeing. Ława przysięgłych zdecydowała
BIZNES
gorąco, kobieta, miasto, woda
Nietypowa fala upałów. Ponad 35 stopni na termometrach
Świat
Zespół dawnych szkół przy ul. Emilii Plater w rejestrze zabytków
To "najcenniejsze zabytki powojennego modernizmu". Zyskały ochronę
WARSZAWA
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
TVN24
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
Ciekawostki
Donald Trump
Apeluje do Trumpa w sprawie Iranu. "Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy"
TVN24
Autobus potrącił pieszą (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus potrącił pieszą. Trafiła do szpitala
WARSZAWA
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
Kalifornijscy strażacy próbują nie dopuścić do eksplozji zbiornika zawierającego toksyczną substancję
Eksplozja może skazić miasto. Nakaz ewakuacji dla ponad 40 tysięcy mieszkańców
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Nowy konsulat USA w Nuuk
Plecami do konsulatu. Tak zareagowali na nową placówkę
TVN24
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
Nauka
Czekolada może zapobiec cukrzycy
Spadek cen kakao zwiastuje powrót "prawdziwej czekolady"
BIZNES
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Najlepsze opony na deszcz
Najlepsze opony na deszcz - modele na mokre drogi
MATERIAŁ PROMOCYJNY
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom