Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Siedzieli w restauracji, gdy uderzyła potężna fala. Nagranie

|
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Źródło wideo: Deborah Neo/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Klienci jednej z restauracji na Hawajach spożywali posiłek w nietypowych okolicznościach. Ocean był niespokojny, a w pewnym momencie jedna z fal uderzyła w szyby lokalu. Moment udało się uwiecznić na nagraniu.

W środę Ocean Spokojny wokół Hawajów był daleki od spokojnego. W wybrzeże archipelagu uderzały wysokie fale - lokalny oddział Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) przekazał, że mogą mieć ponad cztery metry wysokości.

CZYTAJ TEŻ: Dzień z zerowych cieniem. Czym jest "Lahaina Noon"

Fale uderzają o szyby restauracji

O tym, jak groźny może być ocean, przekonali się między innymi klienci jednej z restauracji w miejscowości Kailua-Kona na Hawai'i, największej wyspie Hawajów. Gdy tuż przed południem jedli lunch, wzburzone morze przelewało się przez falochron na pobliską ulicę. W pewnym momencie nadeszła wysoka fala, która uderzyła w okna lokalu. Jego pracownicy zarejestrowali ten moment na nagraniu.

"Gdy nasi kucharze z wielkim kunsztem przygotowują słynne dania, majestatyczny widok Oceanu Spokojnego wynosi doznania na nowy poziom" - napisała restauracja w poście w mediach społecznościowych.

Klatka kluczowa-478868
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Źródło: Deborah Neo/2026 Cable News Network All Rights Reserved

Niespokojny ocean pokrzyżował plany

Osoby, które w środę planowały uprawiać sporty wodne, po ujrzeniu, jak niespokojna jest woda, szybko zmieniły plany.

"Dotarłem do Kailua-Kona, by trochę popływać, ale odpuszczę sobie. (...) I tak nie spakowałem swojej deski" - napisał w poście w mediach społecznościowych Chuck Engle, dołączając nagranie przedstawiające warunki na wybrzeżu.

W związku z wysokimi falami władze zamknęły w środę cztery popularne plaże w zachodniej części Hawai'i. NWS prognozowała, że wody na Hawajach będą niespokojne co najmniej do czwartkowego wieczora. Zaapelowała do plażowiczów i miłośników sportów wodnych o zachowanie szczególnej ostrożności.

Tutaj woda od lat zabiera domy. Właśnie zniszczyła kolejny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tutaj woda od lat zabiera domy. Właśnie zniszczyła kolejny

Redagował dd

Źródło: Big Island Now, Hawaii News Now
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
29 min
ADHD reportaz w Plusie
Zmagania z impulsywnością i roztargnieniem
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
HawajeUSAPacyfik
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Dziecko wypadło z jedenastego piętra
Pięciolatka wypadła z 11. piętra. Nowe informacje o stanie dziewczynki
TVN24
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Lekarze dają norweskiej księżnej rok życia. "Dramatyczny spadek wydolności płuc"
TVN24
Prezydent USA Donald Trump
Tąpnięcie na giełdach w USA. Komentarz Trumpa
BIZNES
shutterstock_2317798961
Opłata ma objąć więcej osób. Ministerstwo szykuje zmiany
Łukasz Figielski
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
Będzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Zatrzymany 42-latek
Dwie osoby zranione nożem. 42-latek w rękach policji
TVN24
Maja Chwalińska
Chwalińska na krawędzi. Nie ma już nic do stracenia
RELACJA
Grudziądz. Samochód wjechał w dwie 14-latki na hulajnodze
Dwie 14-latki na hulajnodze. W jedną uderzył kierowca. Dziewczyna walczy o życie
TVN24
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
WARSZAWA
Ropa naftowa
Rezerwy ropy na wyczerpaniu. Zbliża się kolejny skok cen
BIZNES
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Gmina się rozrasta, a wody brakuje. Urzędnicy zakazują podlewania ogródków
Katarzyna Kędra
19-latek, który uderzył w blok, był pod wpływem alkoholu
Pijany nastolatek wjechał prosto w blok
TVN24
Karaczany
Były hodowane nielegalnie. To największa konfiskata w historii kraju
Świat
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
19-latek wjechał taksówką w sklep
WARSZAWA
37 min
pc
"Bardzo sprytne" posunięcie prezydenta Ukrainy
TVN24
Rozmowa z Mają Chwalińską w "Dzień Dobry TVN" z 2016 roku
Przygoda z tenisem "zaczęła się przypadkowo". Maja Chwalińska 10 lat temu
TVN24
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Były pretensje Sabalenki, jest odpowiedź
EUROSPORT
Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela
Tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie auta osobowego z tramwajem
Kolizja przy wjeździe do siedziby ABW. Auto uderzyło w tramwaj
WARSZAWA
Wykolejenie pociągu towarowego
Wykolejenie wagonów pociągu towarowego. Ruch wstrzymany
TVN24
imageTitle
Szukali noclegu po ludziach. Trudna rzeczywistość przed Rolandem Garrosem
EUROSPORT
imageTitle
Finał kontrastów. Patrzy cały świat
EUROSPORT
1 godz 1 min
pc
Ten film doprowadza Pazurę do łez. "Jak chcę sobie poryczeć, to go włączam"
TVN24
Zginął aktora James Handy. Został pchnięty nożem przed swoim domem w Los Angeles
Śmierć Jamesa Handy'ego. Syn partnerki z zarzutem zabójstwa aktora
TVN24
Sławomir Mentzen
"Darmozjady" i "nieroby". "Oburzające" słowa lidera Konfederacji
Sebastian Zakrzewski
W wypadku ucierpiał kierujący hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, nie ustąpił pierwszeństwa, zderzył się z autem
WARSZAWA
imageTitle
Finał Rolanda Garrosa z udziałem Chwalińskiej w TVN, Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max
EUROSPORT
imageTitle
Czołowa gwiazda Hollywood na finale z udziałem Chwalińskiej
EUROSPORT
imageTitle
Niezwykłe spotkanie przed finałem. Ikony tenisa zachwycone Polką
EUROSPORT
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom