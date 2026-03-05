Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zaginął przy wulkanie, następnego dnia znaleźli jego ciało

Wulkan Kilauea
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Źródło: United States Geological Survey (USGS)/Reuters
Hawajscy ratownicy znaleźli ciało mężczyzny w pobliżu wulkanu. Do zdarzenia doszło na terenie niedostępnym dla zwiedzających, gdzie panują niebezpieczne warunki.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

26 lutego personel Parku Narodowego Wulkanów Hawai'i otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który znalazł się po wschodniej stronie kaldery wulkanu Kilauea. To miejsce niedostępne dla zwiedzających - panują tam niebezpieczne warunki. W tym momencie wulkan nie znajdował się w fazie erupcji.

O zdarzeniu zostały poinformowane służby poszukiwawczo-ratownicze, które w nocy prowadziły akcję na stromym i niestabilnym gruncie. 27 lutego odnalazły mężczyznę i przetransportowały go drogą lotniczą do centrum medycznego. Tam stwierdzono jego zgon.

Władze poinformowały rodzinę mężczyzny o jego śmierci, nie ujawniając jego tożsamości. Okoliczności, w jakich mężczyzna dostał się na teren strefy zastrzeżonej, są nadal przedmiotem dochodzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Erupcja wulkanu Kilauea zniszczyła kamerę
Tefra pochłania kamerę. Widać to na nagraniu
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
"Wulkaniczne tornado" na Hawajach
"Wulkaniczne tornado" i trzystumetrowe fontanny lawy

Wulkan niebezpieczny nie tylko w momencie erupcji

W komunikacie prasowym z 3 marca amerykańska Służba Parków Narodowych podkreśliła, że kaldera wulkanu Kilauea charakteryzuje się niebezpiecznym ukształtowaniem terenu, w tym niestabilnymi krawędziami klifów i formacjami wulkanicznymi, nawet gdy nie jest w fazie erupcji. Agencja poprosiła zwiedzających o pozostanie na wyznaczonych terenach otwartych, przestrzeganie zakazów i stosowanie się do znaków ostrzegawczych. To ma pozwolić uniknąć sytuacji zagrażających życiu.

Kilauea to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, leży na wyspie Hawaiʻi. Od grudnia 2024 wypluwał lawę kilkadziesiąt razy, czasami na wysokość nawet kilkuset metrów. Ostatni, 42. epizod erupcji zakończył się 15 lutego, a kolejny spodziewany jest 10 marca.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: AccuWeather, Służba Parków Narodowych USA

Źródło zdjęcia głównego: Park Narodowy Wulkany Hawai'i

Udostępnij:
Tagi:
HawajeUSAwulkany
Czytaj także:
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
Świat
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Noc na minusie w całym kraju
Prognoza
Wyspa Lady Elliot w Wielkiej Rafie Koralowej
Atak rekina u wybrzeży popularnej wyspy
Świat
Leśna rzeka zabarwiona na nietypowy kolor
To zjawisko trwa krótko. Pojawia się, gdy zima dobiega końca
Polska
wilk
Wilczyca w śmiertelnej pułapce. Nagranie z akcji strażaków
Świat
Wiosna, las
Pogoda na weekend. Jak ciepło będzie
Prognoza
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
Świat
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
Polska
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
Nauka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
Prognoza
Upał w Panamie
Apelują o niewychodzenie na słońce. Ryzyko udaru, kurczy i wyczerpania
Świat
Gęsta mgła
Mleko rozlało się nad drogami. Tu warto zachować ostrożność
Prognoza
Słonecznie
Aura będzie słoneczna i pogodna
Polska
Wyspa Mabul (Malezja)
Poziom wody w morzach i oceanach może być znacznie wyższy, niż sądzono
Świat
Noc, mglisto
Nadchodzi mglista noc z przymrozkami
Polska
Zalana ulica w gminie Humilladero
Regina nad Hiszpanią. Podtopienia w części kraju
Świat
Słonecznie, pogodnie
Będzie się robić coraz cieplej
Polska
Ośrodek narciarski w Hakubie (Japonia)
Nie żyje ośmiolatka przygnieciona skuterem śnieżnym
Świat
Okolice Białego Ługu (woj. mazowieckie) w zimowej szacie (2.02.2026)
Na półkuli północnej śniegu jest coraz mniej. W tych regionach ubyło go najwięcej
Nauka
Po wyżu wkracza niżowe monstrum
Czekają nas perturbacje. W prognozie widać niżowe monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Pająk Agelenopsis pennsylvanica
Mogą budzić w nas strach, "mają fundamentalne znaczenie"
Złe warunki na drogach po zimie
Nowy problem po śnieżycach, w warsztatach oblężenie
Świat
Robacza Pełnia Księżyca, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Tak prezentowała się Pełnia Robaczego Księżyca
Będą pojawiać się przymrozki
Tu w kolejnych dniach IMGW może wydać alarmy
Prognoza
Silny wiatr
Dziś miejscami spodziewany jest silniejszy wiatr
Prognoza
Mroźny poranek, mroźna noc
Gdzie nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane z Korei Południowej
Całkowite zaćmienie Księżyca na zdjęciach i nagraniach
Pożary lasów w Kanadzie
Ptaki ucichły przez dym z pożarów
Nauka
Krokodyl w strumieniu
Nie powinno go tu być. Myśleli, że to wytwór AI
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom