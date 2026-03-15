Groźna burza na rajskiej wyspie. "Usłyszeliśmy głośny huk"

Przez Oahu na Hawajach przeszła silna burza Źródło: US CBS/ENEX

Burza Kona uderzyła w ostatnich dniach w Hawaje. Towarzyszył jej ulewny deszcz oraz porywisty wiatr, który powalał drzewa na wyspie O'ahu. Gwałtowna aura uszkodziła linie energetyczne, przez co w części miasta Honolulu nie było prądu.

Przerwa w dostawie prądu spowodowała zamknięcie wielu firm, w tym stacji benzynowych. Ruch uliczny również był utrudniony przez niedziałającą w części miasta sygnalizację świetlną. Ponadto drogi były zablokowane przez leżące na nich gałęzie i drzewa.

"Usłyszeliśmy głośny huk"

Jessicę Temblor, która mieszka na wyspie O'ahu, obudziła w nocy burza, podczas której mocno dudnił deszcz.

- Usłyszeliśmy głośny huk. Wyskoczyłam z łóżka i już wiedziałam, że piorun uderzył w drzewo niedaleko naszego domu. Pomyślałam, że pewnie się przewróciło. Moja druga połówka wbiegła na zewnątrz sprawdzić, czy uderzyło w nasz dom - opowiadała w piątek Jessica. - Drzewo o włos ominęło nasz dom, runęło na kilka pojazdów stojących przed posesją - dodała.

Kona to charakterystyczne dla archipelagu Hawajów zjawisko pogodowe, które formuje się zimą, gdy układ niskiego ciśnienia przynosi wilgotny wiatr z kierunku zachodniego, zamiast typowych pasatów wiejących ze wschodu. Zjawisko to często powoduje intensywne opady, silny wiatr i gwałtowne burze.

Dowiedz się więcej: Burza nawiedziła turystyczny raj

Opracowała Anna Bruszewska