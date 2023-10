Groźny wypadek w Dolinie Śmierci. Pająk powodem zderzenia motocykla z kamperem

24-letni kierowca motocykla uderzył w tył kampera po tym, jak wiozący turystów ze Szwajcarii pojazd gwałtownie zahamował. Do wypadku doszło w słynnej kalifornijskiej Dolinie Śmierci. Jak się okazało samochód wykonał gwałtowny manewr, by nie przejechać przechodzącego przez drogę dużego pająka. Ranny motocyklista trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie na terenie Parku Narodowego Doliny Śmierci w Kalifornii. O incydencie poinformowała rządowa agencja National Park Service (NPS). Podróżująca kamperem para Szwajcarów gwałtownie zahamowała, by nie przejechać pająka przechodzącego przez drogę. Wtedy 24-letni Kanadyjczyk na motocyklu uderzył w tył pojazdu. którym jechali - przekazała NPS w komunikacie prasowym na swojej stronie internetowej w niedzielę. W jego dalszej części podano, że motocyklista został przewieziony do szpitala w Pahrump w stanie Nevada, zaś pająk "wyszedł (z wypadku - red.) bez szwanku". Służby nie wskazały, w jakim stanie jest 24-latek. Nie wiadomo też przedstawicielem jakiego gatunku jest wspomniany pająk. Określono go jako tarantula, co w jęz. angielskim oznacza ptasznikowate. Nadinspektor Mike Reynolds, który był pierwszym funkcjonariuszem NPS na miejscu wypadku, wystosował apel do kierowców o ostrożność. - Prosimy o wolną jazdę, zwłaszcza podczas zjeżdżania ze stromych wzniesień w parku - powiedział.